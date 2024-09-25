Начался прием заявок на конкурс рисунков «Чистая энергетика»

К участию приглашаются все школьники республики
Республиканский конкурс «Чистая энергетика» стартовал среди школьников Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК
Цель конкурса - формирование у школьников представления об альтернативных источниках энергии, повышение их осведомленности о важности чистой энергетики, а также развитие их творческих способностей.
К участию приглашаются все школьники. Работы можно выполнить в любой технике (гуашь, акварель, цветные карандаши, компьютерная графика и т. д.).
Заявки принимаются по 6 октября включительно.
Победители будут награждены дипломами и специальными призами. Результаты будут объявлены 10 октября.
Дополнительную информацию, а также Положение конкурса можно найти на странице @jasulan_qz в Instagram.