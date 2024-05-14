Стартовал прием заявок на национальную телепремию «Тұмар»

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Казахстанские СМИ в настоящее время выполняют героическую работу по освещению противопаводковых мероприятий и многих других глобальных событий в нашей стране и за ее пределами, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: tvtumar.kz

Учитывая неоценимый вклад журналистов, 14 мая Министерством культуры и информации РК на сайте tvtumar.kz объявлен старт приема заявок на соискание Национальной Премии «Тұмар» - 2024.

«Прием заявок продлится до 10 июня. К участию в «Тұмар» допускаются телевизионные проекты, вышедшие в эфир казахстанских телеканалов в период с 1 января 2023 года по 13 мая 2024 года. Заявки могут подать республиканские и региональные телеканалы, студии и компании, которые производят профессиональный телевизионный контент», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Напомним, национальная премия «Тұмар» впервые была учреждена в 2017 году по инициативе МКИ.

Главная цель премии – стимулирование развития казахстанской телевизионной индустрии сквозь призму оценки профессиональным сообществом.

За всю историю премии поступило более 1 800 заявок участников, 303 журналиста и творческие группы вошли в список номинантов. 84 эксклюзивные статуэтки нашли своих обладателей по итогам решения авторитетного жюри.

В министерстве добавили, что в дополнение к изящной статуэтке-оберегу победители получат по 1 миллиону тенге за вклад в развитие казахстанского телевидения.

#телевидение #премия #участие #заявки #прием #Тұмар

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