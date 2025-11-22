Подробную информацию о проекте и условиях участия можно найти на сайте Сената парламента, а также на страницах Школы аналитики и Клуба экспертов в социальных сетях, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат парламента РК

"Дорогие друзья! Рад сообщить, что сегодня начинается приём заявок на участие в пятом потоке проекта «Школа аналитики». Тема пятого потока – «SMART GOVERNANCE: данные, аналитика и искусственный интеллект для эффективного управления». Тема является актуальной и важной для нашей страны, особенно в свете поставленных главой государства задач по масштабной цифровизации и активному внедрению технологии искусственного интеллекта в систему управления", - написал на свой странице в фейсбуке спикер Сената парламента Маулен Ашимбаев.

Участников проекта ждет уникальный восьминедельный курс по развитию аналитических навыков, работа в командах под руководством опытных менторов, выступления ведущих казахстанских и зарубежных экспертов, общение с опытными коллегами и многое другое.

Сроки обучения: с 17 января по 7 марта 2026. Занятия традиционно будут проходить по субботам.

Подробную информацию о проекте и условиях участия можно найти на сайте Сената парламента, а также на страницах Школы аналитики и Клуба экспертов в социальных сетях.

Прием заявок завершается 18 декабря.

Всех заинтересованных специалистов приглашают принять участие в проекте и стать частью Taldau Community.