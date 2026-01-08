Фото: Сенат

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся реализации инициатив Главы государства, озвученных в недавнем интервью, а также поручений в рамках курса на децентрализацию власти и проводимого в стране Года цифровизации и искусственного интеллекта. В этом ключе была обозначена важность совместной работы Сената с маслихатами по ряду ключевых направлений.

Как отметил председатель Сената на встрече с депутатами маслихатов и представителями общественности, совместная работа всех заинтересованных сторон имеет важнейшее значение для качественной реализации реформ, инициированных Главой государства. Он также акцентировал внимание на задачах, обозначенных Главой государства в недавнем интервью газете «Turkistan», и призвал объединить усилия вокруг инициатив по развитию цифровизации, искусственного интеллекта и трансформации Казахстана в цифровую державу.

«По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в стране реализуются комплексные реформы. Главная цель – формирование справедливого государства, эффективной экономики и системы ответственного управления. Президент страны в своем интервью газете «Turkistan» подробно остановился на текущей ситуации и перспективах дальнейшего развития страны. Все инициативы нашего Президента направлены на трансформацию нашей страны в справедливое, технологичное и конкурентоспособное государство. В этой связи, для качественной реализации поставленных Главой государства задач, важно продолжить системное взаимодействие и совместную работу сенаторов с депутатами маслихатов», – сказал он, обращаясь к участникам встречи.

Наряду с разъяснением норм рассмотренных и одобренных законов, включая новые Бюджетный и Налоговый кодексы, разработанные по поручению Главы государства, в рамках которых полностью пересмотрена фискальная и налоговая политика, Спикер Сената подчеркнул беспрецедентность курса Президента страны, направленного на децентрализацию и усиление самостоятельности регионов, а также незыблемость принципа «Сильные регионы – сильная страна». Такой подход, как было отмечено, повысит бюджетную самостоятельность для ускоренного разрешения актуальных проблем и ответственность за принимаемые решения, укрепит роль местных институтов власти.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил важнейшую задачу усиления компетенции регионов и передачи ряда полномочий от центра – регионам. В этой связи происходят масштабные изменения для расширения бюджетной самостоятельности местных исполнительных органов. В результате 25 видов налогов и платежей были переданы на местный уровень, в том числе районам и селам. Наиболее уязвимым областям предоставляется больше ресурсов для достижения стандартного развития. Такой подход позволяет минимизировать инфраструктурные пробелы и четко планировать развитие населенных пунктов. 70 процентов доходов областей концентрируется на районном уровне и городах областного значения. Это стимул для местных акимов развивать бизнес среду и наращивать базу доходов. В такой масштабной работе на маслихаты возлагается большая ответственность. Важно усилить контроль за качественной реализацией поручений Главы государства», – сказал Маулен Ашимбаев.

В этом контексте он также остановился еще на одном ключевом вопросе политической модернизации – предстоящей парламентской реформе.

«В своем Послании народу Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев предложил вынести на широкое общественное и экспертное обсуждение вопрос перехода к однопалатному Парламенту. Данная инициатива является логическим продолжением последовательного курса реформ, направленного на укрепление демократических институтов и механизмов, в котором Парламент с расширенными полномочиями будет играть одну из ключевых ролей. В рамках данной реформы будут внесены изменения в почти 40 статей Конституции. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на референдуме с учетом мнения населения. Говоря о парламентской реформе, важно подчеркнуть, что речь идёт об усилении всей системы представительной власти, чтобы сделать её более эффективной, гибкой и отвечающей современным вызовам», – акцентировал Маулен Ашимбаев.

Отмечая перспективы и темпы экономического роста Кызылординской области, Маулен Ашимбаев отметил важность развития новых точек роста и повышения благосостояния граждан. Наряду с этим участники встречи обсудили основные задачи инвестиционного потенциала области с учетом его специфики, эффективность ряда реализуемых проектов, и вопросы, касающиеся модернизации инфраструктуры, обновления сети дорог, воды и инженерных систем.

На встрече с креативной молодежью региона особое внимание было уделено роли образованных молодых людей в процессе модернизации страны, важности привития им созидательных ценностей, ответственности и прогрессивных идей, а также их системной поддержке. Речь, в частности, шла о необходимости непрерывного развития, механизмах повышения цифровой грамотности и осваивании передовых технологий.

В этот же день сенаторы провели встречу с членами Ассамблеи народа Казахстана и ознакомились с деятельностью школы-интерната с физико-математическим уклоном, построенной по поручению Главы государства на средства, возвращенные из незаконно приобретенных активов. В учебном заведении для одаренных детей особое внимание уделяется не только точным наукам, но и углублённому изучению английского языка.

Вместе с тем сенаторы встретились с воспитанниками и преподавателями Центра инклюзивного спорта, представляющего широкий спектр услуг для детей и молодежи с особыми потребностями, включая социальную адаптацию, коррекционно-развивающую и социально-психологическую поддержку.

Актуальные вопросы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства парламентарии обсудили в ходе встречи с представителями промышленной зоны «Тұмар». Ознакомились сенаторы и с экспозицией областного историко-краеведческого музея, а также с работой нового терминала аэропорта.