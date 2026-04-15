Начинается сезон фонтанов

Николай Николаев

В Алматы фонтаны будут запускаться поэтапно с начала мая и функционировать ежедневно до 1 октября.

фото Юрия Беккера

По информации городского управления развития общественных пространств, в предстоящем сезоне планируется запуск 55 коммунальных фонтанных комплексов, включая 11 сухих фонтанов. Обеспечение их технического состояния и санитарного содержания находится на постоянном контроле профильных служб.

Подготовка к запуску была проведена заблаговременно. Специалисты выполнили комплекс работ, включающий очистку чаш и прилегающих территорий, обеззараживание воды, покрас­ку и ремонт оборудования, а также проверку инженерных систем. Это позволяет обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объектов в течение всего сезона.

Параллельно продолжается реконструкция фонтанов на площади Республики, а также у театра им. Г. Мусрепова. Полное завершение работ и благоустройство прилегающих к фонтанам территорий запланировано на третий квартал этого года.

Обновленные фонтаны станут современными общественными пространствами, ориентированными на комфорт и безо­пасность жителей. Это часть системной работы по улучшению городской среды и повышению качест­ва жизни. Остается добавить, что при температуре ниже +5 °C работа фонтанов будет приостанавливаться.

