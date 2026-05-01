Полеты над Бурабаем

Курорт готовится к туристическому сезону
Сезон отдыха здесь традиционно открывается с 1 июня. В этом году, согласно прогнозу, регион посетят 2 млн туристов. В прошлом сезоне число отдыхающих составило 1 млн 800 человек. Популярны у приезжающих три основные курортные локации – Щучинско-Боровская и Зерендинская, а также развивающийся пристоличный туристский пояс. Но главным магнитом остается курортная жемчужина Бурабай, ежегодно привлекающая до 85% всего туристского потока.
В рамках поручения Главы государства в текущем году в Щучинско-Боровской курортной зоне завершатся важные проекты инженерно-коммуникационной инфраструктуры. В частности, в Щучинске, поселке Бурабай и на побережье озера Катарколь, являющегося одной из приоритетных локаций по развитию детского туризма, обновляют и строят водопровод, объекты водоотведения, включая коллекторы, насосные станции и очистные сооружения.
В развитие курортной зоны в этом году планируется привлечь порядка 15 млрд частных инвестиций. Уже реализуются якорные проекты с участием таких международных гостиничных сетей, как Wyndham Mövenpick. Развиваются отели под брендом Hilton, Pana, Holiday Inn и Tary.
По словам руководителя областного управления туризма Андрея Подгурского, предстоящий сезон во многом продолжит динамику прошлого года, сохранив привычный формат отдыха. В этом году гостей примут два новых отеля, две новые зоны отдыха. На озерах Щучье и Боровое откроются два бесплатных общественных пляжа.
Продолжатся вертолетные туры над курортом. К слову, ведутся переговоры с представителями этой же компании, которые в рамках расширения спектра услуг думают и о полетах над Бурабаем на небольших самолетах, на шесть-восемь мест. Возможно, в этом сезоне самолетом можно будет добраться из Астаны в Бурабай, если в курортной зоне обустроят посадочную полосу. Но вопрос на стадии решения.
Продолжится благоустройство восьми смотровых площадок – полюбившихся отдыхающим локаций с обзором местных красот. Хорошо зарекомендовали себя и пикниковые зоны для самостоятельных туристов. Они установлены ГНПП «Бурабай» вдоль береговых линий озер Большое Чебачье и Малое Чебачье. Но резонанс вызывает отсутствие санитарно-гигиенических узлов в этих зонах. Как отметил Андрей Подгурский, решается вопрос об установке в пикниковых зонах мобильных санитарных модулей в связи с удаленностью от линий электроснабжения.
Что касается самой курортной зоны, планируется расширение сети санитарно-гигиенических узлов. В этом году добавится еще 12, всего же будет 41 СГУ. Их обслуживание берет на себя ТОО «Бурабай даму».
Пересматривается и режим работы СГУ в местах скопления людей с учетом обращений отдыхающих на круглосуточный доступ. Часть объектов переводится на график работы с 8.00 до 23.00 часов. При этом ключевым остается вопрос чистоты и содержания объектов, где важную роль играет не только их обслуживание, но и культура поведения самих отдыхающих.
Максимальное внимание уделят развитию туристских троп, чтобы посетители пользовались преимущественно благоустроенными и безопасными маршрутами, не углубляясь в лесной массив и минимизируя воздействие на природную среду.
– Нередко звучат замечания по поводу наличия мусора в лесу. Но ведь он не появляется сам по себе. Важно помнить, что сохранность природной территории во многом зависит и от ответственного поведения самих туристов. Размещение контейнеров для отходов у каждой сосны объективно невозможно. Как не предусмотрена и установка санитарных узлов на каждом участке маршрута. Поэтому акцент делается на формировании организованных туристских потоков и более ответственном отношении самих отдыхающих к окружающей среде, – подчеркнул Андрей Подгурский.
В ГНПП «Бурабай» во время пиковой нагрузки бывают задействованы порядка 160 государственных инспекторов. В связи с ростом турпотока и увеличивающейся нагрузкой дополнительно привлекаются сотрудники для обеспечения санитарных работ.
На территории парка задействованы 10 единиц спецтехники. Установлено 155 контейнеров, дополнительно используются еще и 50 деревянных контейнеров, около 200 урн. Для сравнения: в 2025 году с территории парка вывезено около 3,5 тыс. кубометров отходов. За первые четыре месяца 2026-го – уже 548 кубометров. То есть при пиковых нагрузках система работает в усиленном режиме, однако проблемой остается культура поведения отдельных туристов.
Контролируется санитарное состояние прибрежных зон и инфраструктуры. С целью повышения мер безопасности завершено строительство двух водно-спасательных станций на озерах Боровое и Большое Чебачье. В целом на территории курорта Бурабай действуют 10 обустроенных пляжных зон.
Внедрена система интеллектуального видеонаблюдения, включающая 123 умные камеры. Используется мобильный комплекс фотовидеофиксации Ekin Patrol G2, выявляющий нарушения ПДД.
Добавим, что из-за колоссальной рекреационной нагрузки на ГНПП «Бурабай» в рамках экологической концепции рассматривается вопрос поэтапного перехода в 2026–2029 годах на запрет въезда в курортную зону автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Туристов будут возить электрокары, также можно будет передвигаться на водном транспорте. Подготовка к этой большой работе начнется уже в этом году.
Пока же в выходные и праздничные дни на территорию нацпарка въезжает до 15 тыс. автомобилей. Поэтому большой проблемой для курортной зоны стали автомобильные заторы. Для снижения транспортной нагрузки планируется расширение контрольно-пропускного пункта № 3 (въезд в нацпарк со стороны Щучинска). Прорабатываются дополнительные меры по упорядочению транспортных потоков через шлагбаумы в выходные и праздничные дни.
Привлекательна для туристов и Зерендинская курортная зона, ориентированная на развитие экологического туризма. К примеру, на базе специализированной Зерендинской детско-юношеской спортивной школы действует «Экопарк Зеренда». В рамках социальной ответственности ТОО «Алтынтау Кокшетау» подключается к обустройству набережной озера Зерендинское. Речь идет о масштабном проекте площадью 10,3 га и стоимостью 2,1 млрд тенге.
В рамках утвержденного Комплексного плана развития Астанинской агломерации ключевое направление в сфере туризма – реализация поручения Главы государства по созданию экопарков. В течение трех лет в пристоличном регионе планируется открытие нескольких экопарков: при отеле Wyndham Residence Aqkol, зонах отдыха BalQaragai и OZERO, а также экопарк Tengri Umai.