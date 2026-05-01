Полеты над Бурабаем

Сезон отдыха здесь традиционно открывается с 1 июня. В этом году, согласно прогнозу, регион посетят 2 млн туристов. В прошлом сезоне число отдыхающих составило 1 млн 800 человек. Популярны у приезжающих три основные курортные локации – Щучинско-Боровская и Зерендинская, а также развивающийся пристоличный туристский пояс. Но главным магнитом остается курорт­ная жемчужина Бурабай, ежегодно привлекающая до 85% всего туристского потока.

В рамках поручения Главы государства в текущем году в Щучинско-Боровской курортной зоне завершатся важные проек­ты инженерно-коммуникацион­ной инфраструктуры. В частнос­ти, в Щучинске, поселке Бурабай и на побережье озера Катарколь, являющегося одной из приоритетных локаций по развитию детского туризма, обновляют и строят водопровод, объекты водоотведения, включая коллекторы, насосные станции и очистные сооружения.

В развитие курортной зоны в этом году планируется привлечь порядка 15 млрд частных инвестиций. Уже реализуются якорные проекты с участием таких международных гостиничных сетей, как Wyndham Mövenpick. Развиваются отели под брендом Hilton, Pana, Holiday Inn и Tary.

По словам руководителя областного управления туризма Андрея Подгурского, предстоящий сезон во многом продолжит динамику прошлого года, сохранив привычный формат отдыха. В этом году гостей примут два новых отеля, две новые зоны отдыха. На озерах Щучье и Боровое откроются два бесплатных общественных пляжа.

Продолжатся вертолетные туры над курортом. К слову, ведутся переговоры с представителями этой же компании, которые в рамках расширения спектра услуг думают и о полетах над Бурабаем­ на небольших самолетах, на шесть-восемь мест. Возможно, в этом сезоне самолетом можно будет добраться из Астаны в Бурабай, если в курортной зоне обустроят посадочную полосу. Но вопрос на стадии решения.

Продолжится благоустройство восьми смотровых площадок – полюбившихся­ отдыхающим локаций с обзором местных красот. Хорошо зарекомендовали себя и пикниковые зоны для самостоя­тельных туристов. Они установлены ГНПП «Бурабай» вдоль береговых линий озер Большое Чебачье и Малое Чебачье. Но резонанс вызывает отсутствие санитарно-гигиенических узлов в этих зонах. Как отметил Андрей Подгурский, решается вопрос об установке в пикниковых зонах мобильных санитарных модулей в связи с удаленностью от линий электроснабжения.

Что касается самой курортной зоны, планируется расширение сети санитарно-гигиенических узлов. В этом году добавится еще 12, всего же будет 41 СГУ. Их обслуживание берет на себя ТОО «Бурабай даму».

Пересматривается и режим работы СГУ в местах скопления людей с учетом обращений отдыхающих на круглосуточный доступ. Часть объектов переводится на график работы с 8.00 до 23.00 часов. При этом ключевым остается вопрос чистоты и содержания объектов, где важную роль играет не только их обслуживание, но и культура поведения самих отдыхающих.

Максимальное внимание уделят развитию туристских троп, чтобы посетители пользовались преимущественно благоустроенными и безопасными маршрутами, не углубляясь в лесной массив и минимизируя воздействие на природную среду.

– Нередко звучат замечания по поводу наличия мусора в лесу. Но ведь он не появляется сам по себе. Важно помнить, что сохранность природной территории во многом зависит и от ответственного поведения самих туристов. Размещение контейнеров для отходов у каждой сосны объективно невозможно. Как не предусмотрена и установка санитарных узлов на каждом участке маршрута. Поэтому акцент делается на формировании организованных туристских потоков и более ответственном отношении самих отдыхающих к окружающей среде, – подчерк­нул Андрей Подгурский.

В ГНПП «Бурабай» во время пиковой нагрузки бывают задействованы порядка 160 государственных инспекторов. В связи с ростом турпотока и увеличиваю­щейся нагрузкой дополнительно привлекаются сотрудники для обеспечения санитарных работ.

На территории парка задействованы 10 единиц спецтехники. Установлено 155 контейнеров, дополнительно используются еще и 50 деревянных контейнеров, около 200 урн. Для сравнения: в 2025 году с территории парка вывезено около 3,5 тыс. кубометров отходов. За первые четыре месяца 2026-го – уже 548 кубометров. То есть при пиковых нагрузках система работает в усиленном режиме, однако проблемой остается культура поведения отдельных туристов.

Контролируется санитарное состояние прибрежных зон и инфраструктуры. С целью повышения мер безопасности завершено строительство двух водно-спасательных станций на озерах Боровое и Большое Чебачье. В целом на территории курорта Бурабай действуют 10 обустроен­ных пляжных зон.

Внедрена система интеллектуального видеонаблюдения, включающая 123 умные камеры. Используется мобильный комплекс фотовидеофиксации Ekin Patrol G2, выявляющий нарушения ПДД.

Добавим, что из-за колоссальной рекреационной нагрузки на ГНПП «Бурабай» в рамках экологической концепции рассматривается вопрос поэтапного перехода в 2026–2029 годах на запрет въезда в курортную зону автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Туристов будут возить электрокары, также можно будет передвигаться на водном транспорте. Подготовка к этой большой работе начнется уже в этом году.

Пока же в выходные и праздничные дни на территорию нацпарка въезжает до 15 тыс. авто­мобилей. Поэтому большой проблемой для курортной зоны стали автомобильные заторы. Для снижения транспортной нагрузки планируется расширение контрольно-пропускного пункта № 3 (въезд в нацпарк со стороны Щучинска). Прорабатываются дополнительные меры по упорядочению транспортных потоков через шлагбаумы в выходные и праздничные дни.

Привлекательна для турис­тов и Зерендинская курортная зона, ориентированная на развитие экологического туризма. К примеру, на базе специализированной Зерендинской детско-юношеской спортивной школы действует «Экопарк Зеренда». В рамках социальной ответственности ТОО «Алтынтау Кокшетау» подключается к обустройству набережной озера Зерендинское. Речь идет о масштабном проекте площадью 10,3 га и стоимостью 2,1 млрд тенге.

В рамках утвержденного Комп­лексного плана развития Астанинской агломерации ключевое направление в сфере туризма – реализация поручения Главы государства по созданию экопарков. В течение трех лет в пристоличном регионе планируется открытие нескольких экопарков: при отеле Wyndham Residence Aqkol, зонах отдыха BalQaragai и OZERO, а также экопарк Tengri Umai.