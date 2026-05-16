Продолжится ремонт вокзалов и дорог

За минувший год в регионе удалось отремонтировать и построить свыше 900 км автодорог, на что был затрачен 121 млрд тенге. В том числе приведение в порядок дорог местного значения обошлось государству в 73 млрд тенге.

Как отмечает руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимир Кулаков, приоритет при этом отдавался участкам, не ремонтировавшимся годами. Тем не менее еще почти треть магистралей областного и районного значения ждут своего часа, особенно в стремительно развивающихся окрестностях столицы, где население придорожных сел и поселков год от года увеличивается.

Приоритет пока отдается районам, где больше жителей и наиболее интенсивное движение транспорта, объясняет Владимир Кулаков. Тем не менее и другие проблемные участки в области включены в план поэтапного ремонта.

Нынче, наконец, должна измениться ситуация в районе Биржан-сал. Десятки лет участок трассы районного значения Ульги – Жаналык был большой проблемой для жителей аулов Тасшалкар, Андыкожа-батыр и Ангал-батыр. Не то что капитального, но даже текущего ремонта многострадальная дорога не видела с середины 90-х годов прошлого столетия.

С вопросом о ремонте дороги сельские жители обратились к акиму области Марату Ахметжанову во время его рабочей поездки в район. Как результат, нынче на текущий ремонт шоссе, в частности, на подсыпку гравием дорожных ям, выделено 80 млн тенге.

Если говорить об области в целом, то нынче на ремонт дорог региона ассигновано 72 млрд тенге, из которых 51,5 млрд выделено на трассы республиканского значения и 20,5 млрд тенге – на местные. Продолжится ремонт автодорог Кокшетау – Зеренда, Жезказган – Петропавловск, Жаксы – Чистополье, Макинск – Аксу – Торгай, Астана – Кабанбай-батыр, Щучинск – Зеренда – Веденовка и других.

Ведется подготовка к осуществлению крупного инфраструктурного проекта, часть которого затронет и Акмолинскую область. Разрабатывается проектно-сметная документация по направлению Центр – Запад – это автомагистраль от Астаны через Аркалык, Тургай и Иргиз с прямым выходом к Транс­каспийскому международному транспорт­ному маршруту.

Проект осуществляется по поручению Главы государства. Начало строительно-монтажных работ запланировано на второе полугодие 2026 года. Участок протяженностью более 350 км пройдет по нескольким районам области.

В числе сезонных факторов, создающих проблемы движению транспорта, остается перелив паводковых вод через дорожные насыпи. В этом году зафиксировано уже 49 подобных случаев. На сегодня подтопленные участки трасс и обочин восстановлены. По сравнению с прошлым годом число переливов значительно сократилось, что говорит об эффективности мер по подготовке к половодью. По области установлено и отремонтировано свыше ста водопропускных сооружений.

Продолжается реконструкция 16 железнодорожных вокзалов – по республике это самый большой объем. Работы ведут две подрядные организации: ТОО «Жарқын құрылыс» и IntegraConstruction KZ.

На восьми из 16 вокзалов уже выполнено более 90% строительно-монтажных работ. На остальных, где здания снесены полностью и ведется их строительство, стадия готовности находится на уровне 30–68%. К примеру, в Акколе – 68%, Державинске – 65%, Есиле – 52%, Ерейментау – 46%, Атбасаре – 30%. Все объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

К слову, недавно жители Макинска задавались вопросом в социальных сетях: почему их железнодорожный вокзал, будучи полностью готовым, не функционирует? Действительно, здание отремонтировано, завезено практически все оборудование. Но примет оно пассажиров лишь только тогда, когда строители завершат обустройство перрона. Планируемая дата окончания работ – 15 июня.

Все еще неразрешимой проблемой остается движение перегруженных многотонных фур, разбивающих асфальтобетонное покрытие дорог общего пользования. Меры, конечно, принимаются. Так, в прошлом году на трассах областного значения были установлены две современные системы измерения, оснащенные камерами, автоматической программой фиксации веса грузовиков и передачи данных в инспекцию транспортного контроля.

Нынче планируется установить такие же системы на автодороге Жалтыр – Макинск, на следующий год – по одной в Аршалынском и Целиноградском районах. И эта работа будет продолжена. Со временем такие системы появятся в Атбасарском, Жаксынском и Жаркаинском районах. Только таким способом можно как-то сократить движение значительно перегруженного автотранспорта, считает Владимир Кулаков.

Но предприимчивые водители находят способы обойти весовой контроль. Так, в райо­не села Васильковка, что под Кокшетау, они отсыпали и обустроили несанкционированное примыкание к трассе, что позволило им объезжать систему измерения. Однако нынешним летом там на протяжении полутора километров будет установлен криволинейный железный брус, который лишит нарушителей возможности объехать весовую станцию.

Намечены и другие меры. По словам Владимира Кулакова, Министерство транспорта инициирует внесение поправок в действую­щие законодательные нормативы. Смысл поправок состоит в том, что любые попытки перехитрить весовой контроль, будь то снижение скорости при его прохождении либо другие способы, будут считаться нарушением и облагаться штрафом.