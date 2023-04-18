Надежды высокая планка

Чтобы понять корни подобного мировоззрения, нужно обратиться к биографии Надежды Александровны – основательницы и директора производственного объединения «Глобал-спецодеж­да», заботливого руководителя коллектива, в котором сегодня трудятся почти двести женщин.

Надежда родилась в небольшом горняцком городке Хромтау в рабочей семье. Отец, Александр Васильевич, был механиком, мать, Людмила Егоровна – поваром в столовой. Оба всегда были заняты, подрабатывали дополнительно, чтобы пятеро детей не знали ни в чем нужды. При этом с ранних лет приучали ребятню к труду.

Возможно, поэтому высокое чувство ответственности и трудолюбие с ранних лет стали основой характера Надежды, среднего ребенка в большой семье.

После восьмого класса на период летних каникул она устроилась подсобной рабочей в столовую, где работала мать. Вместе со взрослыми таскала огромные кастрюли, отмывала от жира сковороды, килограммами чистила картошку. К первому сентября девочка твердо решила и дальше зарабатывать самостоятельно. О своем намерении перейти в вечернюю школу заявила директору школы.

К счастью, педагоги проявили мудрость и уговорили ее остаться в классе, при этом позволив работать. Они учли, что новые заботы вряд ли отразятся на успеваемости успешной ученицы. На уступки пошло и руководство предприятия общепита, хотя там случались и ночные смены.

С особой теплотой вспоминает Надежда наставников начала трудовой биографии. В благодарность старалась не подвести родителей, учителей и коллектив столовой. После школы поступила в училище, откуда вышла с дипломом повара четвертого разряда. Затем были столовая родного СПТУ, кулинария, ресторан, райпотребсоюз, коммерческий отдел ОРСа Донского ГОКа.

– В юности взяла за привычку определять себе планку, которую, несмотря на все трудности и риски, должна была не просто достичь, а преодолеть ее, чтобы развиваться, – рассказывает Надежда.

Очень рано ей пришлось пережить беду, которая, с одной стороны, стала большим испытанием, с другой – укрепила дух. Когда Надежде было восемнадцать, скоропостижно от тяжелой болезни скончалась мать. В те дни глубоких переживаний, прощаясь с самым родным человеком, девушка мысленно дала себе слово сделать все возможное, чтобы мать, будь она живой, могла бы гордиться дочерью.

И вот она, совсем еще юная, взяла на себя воспитание двух младших братьев, стала другом и надежной опорой отцу. Его не стало через пять лет. И вновь были внутренние монологи, итогом которых стало решение только честным трудом, как учили родители, добиваться благополучия...

Переломные 90-е годы коренным образом изменили жизнь многих. Сумела достойно пре­одолеть все трудности и Надежда. С мужем, Игорем Джавдатовичем, поначалу поселились в однокомнатной квартире в малосемейном общежитии. Один за другим родились два сына. Но и в декретном отпуске она не сидела без дела, пекла на заказ торты и другие вкусности. Училась рассчитывать только на себя, не уповая на государство.

Находила время и для учебы, получила три высших образования: юридическое, экономическое и технологическое. Влезла в долги и приняла участие в аукционе, когда на торги было выставлено здание универмага «Казахстан» со всем его неликвидом. Примечательно, что в такой рискованный момент протянула руку помощи оставшимся без работы бывшим коллегам из отдела рабочего снабжения Донского ГОКа, обеспечив им занятость. Вместе они взялись за новое дело.

В 1997 году решила отойти от торговли и заняться бизнесом в Актобе. Для этого был накоп­лен достаточный жизненный и коммерческий опыт, появилась предпринимательская жилка. Да и вспомнила о своем давнем увлечении шитьем.

Любовь к этому занятию ей привила учительница труда Лидия Ивановна Кулакова. Это умение было хорошим подспорьем в годы большого дефицита. В однокомнатной квартире в Актобе установила три швейные машинки, наняла швей и взялась за дело. Первой продукцией стали рабочие рукавицы. Постепенно ассортимент пошива расширялся, но ставка на выпуск специализированной одежды оставалась неизменной.

Здесь уместно сделать отступление, поскольку история соз­дания швейного объединения требует отдельного изложения.

– На протяжении 15 лет я добивалась выделения под намечаемое производство земельного участка, однако местная власть оставалась глуха к этим обращениям. И только Бердибек Сапарбаев, став акимом Актюбинской области, обратил на нас внимание. Помог, и мы построили замечательное прос­торное здание швейной фаб­рики, рассчитанной на 700 рабочих мест. Стало возможным соз­дать условия для полноценной работы коллектива. Кроме того, для удобства женщин были открыты филиалы в разных районах Актобе, один из них – в центре адаптации молодежи «Мейирим», другой – в центре по поддержке женщин с инвалидностью, которым нужны особые условия для работы. География предприятия расширяется, и мы уже представлены в Уральске цехом для матерей-одиночек, – подчеркнула руководитель фабрики.

Много препятствий было преодолено, в том числе и пожар на производстве. Особая проблема – заказы, которые даются нелегко, хотя компания на рынке действует уже 22 года. Невозможным по неизвестным причинам остается сотрудничество со структурами АО «ФНБ «Самрук-Қазына». При этом товарищество в 2019 году признано победителем в номинации «Лучший товар года РК», в 2020 году стало лауреатом нацио­нальной премии «Алтын сапа», в 2021 году получило Гран-при на республиканском конкурсе социальной ответственности бизнеса «Парыз». Тесное сотрудничество с крупными производствами региона дает возможность сотням женщин зарабатывать и улучшать социальное положение, выходить на качественно новый уровень жизни.

Так, в пору учебы в колледже сервиса Алене Давыдовой довелось проходить практику на швейной фабрике ТОО «ПО «Глобал-спецодежда». Оценив старание и аккуратность девушки, на предприятии ей предложили воспользоваться «Молодежной практикой». В итоге молодая работница осталась здесь.

– Второй год тут работаю. В течение первого года переходила с одного участка на другой: садилась за вышивальную машинку, затем осваивала кромострочную и закройную, была на логотипах, – рассказала девушка.

Так заведено на фабрике, что новичкам позволяют попробовать себя на разных участках, в это время наставники опытным взглядом присматриваются к ним, чтобы определить потенциал и место в коллективе. Сейчас Алене 20 лет, и ей доверено одно из последних приобретений фабрики – высокоскоростной швейный аппарат.

Рядом с местом работы Алены находится участок нумерации кроя. Здесь уже много лет трудится Еркегуль. Она – инвалид, переехала в Актобе из райцентра Шалкар. Ей, одной воспитывающей троих детей, трудно было найти работу: увечье, отсутствие левой руки, не давало большого выбора, но на фабрике для нее нашлась подходящая работа.

…Диана любит шить с детства. После девятого класса поступила в лицей № 3. Седьмой год работает по специальности, сейчас ей доверено руководить бригадой из 36 человек. Так любит шить, что не согласилась переводиться в технологи.

Оно и понятно: в швейном цехе теперь нет былой монотонности, когда люди порой по несколько лет были заняты на одной операции. Фронт работ нынче диктуется очередным заказом. Работницы фабрики высоко оценивают условия работы и пакет социальных гарантий. К примеру, в течение рабочего дня они бесплатно питаются в столовой предприятия. Могут отвлечься на массажиста, его периодически приглашают, учитывая сидячую работу швей.

Труженицам с инвалиднос­тью и многодетным матерям здесь предусмотрена доплата. Студенток-практиканток радует гарантированная зарплата. Опытным работницам по нраву то, что каж­дые два года растет процент к окладу. Через десять лет он увеличивается на треть, а это – отличный стимул.

«Я хочу, чтобы счастливая жизнь у наших граждан была не завтра, а уже сегодня», – такими словами завершается Послание Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Точно так же считает Надежда Александровна Шабае­ва, говоря о работницах своего главного детища – ПО «Глобал-спецодежда».