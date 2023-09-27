Наедимся судака

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Наталья Денисова

Комплекс по выращиванию и переработке судака строят на севере Кызылординской области.

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И это не единственный проект, внедряемый по программе развития рыбного хозяйства региона.

Проект «Расширение комплекса по выращиванию и переработке товарной рыбы» реализует ТОО «Сервис­но-заготовительный центр «Арал».

– Проект состоит из четырех компонентов, – рассказали в областном акимате. – Это цех по глубокой переработке рыбы, озерное хозяйство по выращиванию товарного судака, организация прудового хозяйства и центра туризма и отдыха на озере Камбаш, а также открытие холодильного цеха и общежития для работников комплекса.

Работа над созданием этого сложного объекта началась в 2020 году. Предполагается, что полностью он будет завершен в 2026-м. Отметим, что рыбохозяйственное значение в Кызылординской области имеют такие водоемы, как Малый Арал, а также 203 озера.

Рыбоводческий и рыболовецкий сегменты экономики надо развивать. Рыба – незаменимый продукт питания для населения и сырье для десятка рыбоперерабатывающих заводов региона, которые активно экспортируют свою продукцию, имея еврокоды.

– В целях контроля принята Региональная программа развития рыбного хозяйства, рассчитанная на 2021–2030 годы, – сообщили в акимате области. – В соответствии с ней перед отраслью стоит задача к 2030 году довести объемы производства товарной рыбы с 409 до 16 тысяч тонн, а также в два раза увеличить экспорт рыбной продукции.

Как эффект от программы к 2030 году в Кызылординской области ожидается ввод в строй 16 садковых, 12 прудовых хозяйств и трех устройств замкнутого водоснабжения. Кроме того, планируется довести количество рыбоводческих хозяйств на местных озерах до 55.

Предпринимателей, выращивающих товарную рыбу, активно поддерживает государство. Из областного бюджета, например, выделяются средства на субсидирование 30 процентов расходов на покупку кормов, есть варианты помощи с инфраструктурой там, где это необходимо.

На 19 водоемах запланировано строительство гидротехнических сооружений, это даст возможность рационально использовать воду.

#строительство #комплекс #рыба #выращивание #судак

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