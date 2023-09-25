Награды лучшим!

Общество
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Самат Бейсембаев

В Астане прошла церемония награждения победителей Национальной премии Urker 2023.

фото Игоря Бургандинова

Напомним, премию для представителей СМИ в области печатной, радио-, интернет-журналистики учредили в 2017 году. Главной целью ее было выявление талантливых журналистов и творческих коллективов, признание их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечение к их творчеству широкого общественного внимания.

Церемония по традиции началась с торжественного прохода претендентов на высокую награду по красной дорожке в зал телерадиокомплекса «Қазмедиа орталығы». Под бурные аплодисменты лучших журналистов встречали гости мероприятия, делившиеся друг с другом своими ожиданиями. Церемонию официально открыла министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, СМИ сегодня – это уже не просто источник информации. Это целая индустрия, которая вносит вклад в развитие социальной, духовной жизни страны, оценивает жизнь общества. Министр также напомнила, что Глава государства особо отметил роль массмедиа на Национальном курултае в Туркестане. Сфера СМИ постоянно находится под пристальным вниманием Президента.

Главой ведомства было отмечено, что в этом году был принят ряд документов в сфере информации. Речь прежде всего идет о доктрине, определяющей основы государственной информацион­ной политики. Обновленное законодательство направлено в том числе и на защиту подрастающего поколения в области информа­ционной безопасности.

Для участия в конкурсе на присуждение премии в этом году было подано рекордное количество заявок – 450. В шорт-лист вошли 48 номинантов.

– Выбор был непростым. Тем не менее я уверена, что наше жюри своим решением определило лучших из лучших. Отдельно благодарю каждого из них за проделанную кропотливую работу. Пользуясь случаем, желаю всем причастным к журналистике, а также гостям нашего мероприя­тия жизненной энергии, новых успешных проектов и неиссякае­мого творческого вдохновения, – добавила министр.

Отметим, что в этом году помимо заявленных категорий специальный приз к 110-летию газеты «Қазақ» получила газета «Ана тілі», которую вручил Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин. Госсоветник подчеркнул значимость премии Urker для развития сферы массмедиа, отметив важность продвижения национальной идентичности и культуры, поиска новых креативных форм подачи информации. В этом и состоит значимость специально учрежденного приза, дабы ценности, заложенные Ахметом Байтурсынулы, связывали прошлое и будущее, были путеводной звездой для нового поколения казахстанцев. Республиканская газета «Ана тілі» (главный редактор Ерлан Жүніс – на фото) – одно из авторитетных изданий в большой семье ТОО «Қазақ газеттері».

По итогам конкурса в номинации «Лучшее интервью года» премии удостоена Лэйла Тастанова (Time.kz). За лучший репортаж была отмечена Рабига Дюсенгулова (Tengrinews.kz). Лучший материал на социальную тему представила Амангуль Тлейкызы из El.kz, а лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова) провела Анна Величко (Golos-naroda.kz). Автором лучшего аналитического материала года стала Меруерт Сарсенова из Kapital.kz. За лучшую фото­графию отмечен Валерий Бугаев.

Что касается творческих коллективов, то лучшим новостным порталом года стал Nege.kz, лучшим проектом на радиостанции признана подготовленная радио Orda FM программа Zhas STAR, а лучшим региональным СМИ стала газета «Сыр бойы» (Кызылординская область). Согласно решению жюри приз в номинации «Лучшее международное СМИ» (в области печатной, радио-, интернет-журналистики) достался журналу «Қазақ елі» (Турция), лучшим подкастом признали OY-DETOX, автор которого – Айнель Амирхан. И наконец, звание «Лучший YouTube-канал года» было присуж­дено Abay Live, автор проекта – Абай Сейфолла.

Организаторы премии – Министерство культуры и информации РК и Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсорами мероприятия выступили РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».

Победители получили памятные статуэтки URKER и денежную премию в размере одного миллиона тенге.

#Астана #награждение #премия #URKER #массмедиа

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