Награды лучшим! Общество 25 сентября 2023 г. 3:30 13 Самат Бейсембаев В Астане прошла церемония награждения победителей Национальной премии Urker 2023. фото Игоря Бургандинова Напомним, премию для представителей СМИ в области печатной, радио-, интернет-журналистики учредили в 2017 году. Главной целью ее было выявление талантливых журналистов и творческих коллективов, признание их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечение к их творчеству широкого общественного внимания. Церемония по традиции началась с торжественного прохода претендентов на высокую награду по красной дорожке в зал телерадиокомплекса «Қазмедиа орталығы». Под бурные аплодисменты лучших журналистов встречали гости мероприятия, делившиеся друг с другом своими ожиданиями. Церемонию официально открыла министр культуры и информации Аида Балаева. По ее словам, СМИ сегодня – это уже не просто источник информации. Это целая индустрия, которая вносит вклад в развитие социальной, духовной жизни страны, оценивает жизнь общества. Министр также напомнила, что Глава государства особо отметил роль массмедиа на Национальном курултае в Туркестане. Сфера СМИ постоянно находится под пристальным вниманием Президента. Главой ведомства было отмечено, что в этом году был принят ряд документов в сфере информации. Речь прежде всего идет о доктрине, определяющей основы государственной информационной политики. Обновленное законодательство направлено в том числе и на защиту подрастающего поколения в области информационной безопасности. Для участия в конкурсе на присуждение премии в этом году было подано рекордное количество заявок – 450. В шорт-лист вошли 48 номинантов. – Выбор был непростым. Тем не менее я уверена, что наше жюри своим решением определило лучших из лучших. Отдельно благодарю каждого из них за проделанную кропотливую работу. Пользуясь случаем, желаю всем причастным к журналистике, а также гостям нашего мероприятия жизненной энергии, новых успешных проектов и неиссякаемого творческого вдохновения, – добавила министр. Отметим, что в этом году помимо заявленных категорий специальный приз к 110-летию газеты «Қазақ» получила газета «Ана тілі», которую вручил Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин. Госсоветник подчеркнул значимость премии Urker для развития сферы массмедиа, отметив важность продвижения национальной идентичности и культуры, поиска новых креативных форм подачи информации. В этом и состоит значимость специально учрежденного приза, дабы ценности, заложенные Ахметом Байтурсынулы, связывали прошлое и будущее, были путеводной звездой для нового поколения казахстанцев. Республиканская газета «Ана тілі» (главный редактор Ерлан Жүніс – на фото) – одно из авторитетных изданий в большой семье ТОО «Қазақ газеттері». По итогам конкурса в номинации «Лучшее интервью года» премии удостоена Лэйла Тастанова (Time.kz). За лучший репортаж была отмечена Рабига Дюсенгулова (Tengrinews.kz). Лучший материал на социальную тему представила Амангуль Тлейкызы из El.kz, а лучшее журналистское расследование года (специальная номинация имени Сейдахмета Бердикулова) провела Анна Величко (Golos-naroda.kz). Автором лучшего аналитического материала года стала Меруерт Сарсенова из Kapital.kz. За лучшую фотографию отмечен Валерий Бугаев. Что касается творческих коллективов, то лучшим новостным порталом года стал Nege.kz, лучшим проектом на радиостанции признана подготовленная радио Orda FM программа Zhas STAR, а лучшим региональным СМИ стала газета «Сыр бойы» (Кызылординская область). Согласно решению жюри приз в номинации «Лучшее международное СМИ» (в области печатной, радио-, интернет-журналистики) достался журналу «Қазақ елі» (Турция), лучшим подкастом признали OY-DETOX, автор которого – Айнель Амирхан. И наконец, звание «Лучший YouTube-канал года» было присуждено Abay Live, автор проекта – Абай Сейфолла. Организаторы премии – Министерство культуры и информации РК и Корпоративный фонд «Медиа дамыту қоры». Спонсорами мероприятия выступили РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар». Победители получили памятные статуэтки URKER и денежную премию в размере одного миллиона тенге. Пред. След. Пред. След. #Астана #награждение #премия #URKER #массмедиа