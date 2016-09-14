Накануне ответственной встречи Статьи 958 Жания АУБАКИРОВА, ректор Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, народная артистка Казахстана, профессор

фото предоставила консерватория

Патриотический акт содержит основные ценности нашей деятельности в ее глубинном смысле. В этом документе есть такие важные слова: «Мы будем бережно относиться к нашему общему историческому наследию, … приумножать культурное многообразие народа Казахстана, … следовать принципу развития государственного языка как основы консолидации общества, трехъязычия – как главного условия конкурентоспособности нации». Эти слова об основополагающих целях страны и народа я произнесу совсем скоро – на предстоящей завтра встрече с общественностью ректоров национальных вузов, инициированной Администрацией Президента РК.



Передо мной сейчас стоит сложная задача: объяснить основные цели и задачи, проблемы вуза, отразить реальную картину происходящего в музыкальном образовании. Известно, чем сложнее обсуждаемые вопросы, тем труднее их донести до широкой общественности. Поэтому на встрече постараюсь рассказать как о нашей консерватории, в том числе о внедрении принципов Болонского процесса, так и о современных процессах, происходящих в творческом образовании Казахстана.



Так уж сложилось, что в рес­публике больше доверяют зарубежным мнениям и оценкам. Поэтому в свое время нашей консерватории пришлось приложить большие усилия, чтобы добиться признания и показать высокий уровень профессионализма наших студентов. Последние 12 лет они триумфально покоряют лучшие концертные залы и взыскательную мировую публику. Успехи в Лондоне, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Вашингтоне, Пекине, Шанхае, Сеуле, а также Москве, Санкт-Петербурге и других городах мира значительно подняли самооценку наших педагогов и студентов. Самые крупные и знаменитые учебные заведения, именитые профессора и музыканты считают за честь сотрудничать с нами, предлагая невероятные программы, оригинальные проекты. После телеверсий успешных зарубежных концертов консерватории стало легче привлекать новых зрителей в наши концертные залы. Сегодня к творческим потребностям нашей талантливой молодежи с большим пониманием относится Правительство, стали охотнее отзываться спонсоры и меценаты.



Время не стоит на месте, и Казахская национальная консерватория им. Курмангазы подошла к решению более сложных задач. С начала нынешнего года в рамках Государственной программы образования на 2016-2020 годы в вузе начались масштабные изменения, цель которых – поднять уровень музыкального образования на новую высоту. В связи с этим в полугодовой хронологии консерватории в первую очередь вспоминается встреча с вице-премьером Правительства Даригой Назарбаевой, посвященная трансформации нашего вуза и перехода в иной юридический статус. На встрече были обсуж­дены вопросы дальнейшего совершенствования сферы высшего образования, в том числе творческого. Дарига­ Нурсултановна поделилась своим видением предстоящих реформ, были даны подробные разъяснения по деталям процесса.



После встречи с вице-премьером мне удалось встретиться с министрами национальной экономики, образования и науки, культуры и спорта, председателем Комитета по государственному имуществу Минфина. Состоялись продуктивные обсуждения вопросов перехода к статусу «некоммерческого акционерного общества» и финансово-экономических возможностей такого перехода.



Следующим шагом в деле трансформации вуза стали встречи с друзьями консерватории – известными экспертами, экономистами, финансистами, маркетологами и аналитиками. Впервые на широком общественном уровне обсуждались вопросы творческого образования, искусства, культуры на примере консерватории. Авторитетные меж­дународные эксперты дали консультации по стратегичес­кому планированию, операционным планам, выработке миссии консерватории.



Были также обсуждены вопросы внедрения современных IT-технологий с коллегами – ректорами МУИТ и AlmaU, c учетом специфики творческого вуза, обновления специализированного оборудования, обучения персонала для работы с программным обеспечением. Мы получили рекомендации от компании ARTA по профориентационной работе. В результате в новом учебном году в консерваторию пришло гораздо больше абитуриентов, в том числе с более высоким уровнем подготовки. Кроме того, с КБТУ мы задумали реализовать программу по подготовке звукорежиссеров на уровне международных стандартов. Инициатива двух вузов должна получить поддержку Министерства культуры и спорта.



Помощь от наших партнеров, единомышленников и друзей оказывается безвозмездно. На мой взгляд, это свидетельствует о возросшем значении творческого труда в общественном сознании. Роль творческого, инновационного мышления становится ключевой в экономическом развитии страны, а роль креативной экономики возрастает с каждым годом. В этой ситуации способности, инновационный потенциал личности и коллективов находятся в центре внимания как исследователей, так и крупных транснациональных компаний, желающих наращивать креативность своих сотрудников. В качестве безвозмездной помощи консерватории уже предложили свои услуги наши друзья, имеющие опыт работы в аудиторских компаниях мировой «четверки» (Big4). Сейчас они занимаются разработкой новой стратегии для консерватории, основанной на международных стандартах образования.



Мы всегда ощущали нехватку различных специалистов, не связанных с музыкой, но необходимых для административного процесса. Поэтому в качестве первого проректора консерватории приступила к работе Майра Куандыкова – специалист с большим опытом работы в вопросах управления персоналом, связи с общественностью, международного сотрудничества, разработки и внедрения процессов администрирования. У нее за плечами 17-летний опыт в компании ENRC.



Административная реформа, которая началась в нашем вузе с приходом новых специалистов, не связанных с музыкой, позволила внести изменения в существующее штатное расписание. Мы пересмотрели нормы педагогической, административной, а также студенческой учебной нагрузки. И тогда выяснилось, что занятость наших студентов превышает допустимые нормы, а вместо интенсивного развития применялось в большинстве случаев экстенсивное. Если в предыдущие годы усиленное внимание было направлено преимущес­твенно на студентов, то теперь планируем и повышение квалификации педагогов. Пересматриваем также учебные программы и в соответствии с новыми потребностями общества расширяем линейку программ с дифференцированным подходом к содержанию и уровню подготовки студентов. Планируем предоставить студентам возможность одновременного обучения по двум специальностям.



Таким образом, мы активно развиваемся, а для этого требуется время и изменение мышления. Мы проводим и будем проводить тренинги по усилению мотивированности, вовлеченности коллектива в постоянный процесс трансформации. Важно, что на тренингах мы обсуждаем документы, регламентирующие наши внутривузовские процессы, чтобы каждый член коллектива осознавал их необходимость, а не относился как к чему-то формальному. Информированность и заинтересованность каждого сотрудника являются важным условием для внедрения инноваций в деятельность консерватории. Состоявшиеся тренинги по командообразованию и семинары по управлению персоналом показали, что и администрация, и профессорско-преподавательский состав, молодые педагоги и сотрудники готовы к переменам, которые позволят поднять нашу конкурентоспособность на мировой уровень.



Мы гордимся, что начавшийся глубокий этап трансформации поддержал АО ФНБ «Самрук-Казына». Для нас не менее важно, что при поддержке наших проектов фонд учитывает в качестве важного условия социальную и благотворительную деятельность консерватории.



Наша талантливая молодежь вдохновляет нас, разделяя общие ценности, делая правильный выбор в пользу интересной творческой карьеры. И в этом главный смысл нашей творческой и педагогической профессии.

