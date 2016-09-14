Накануне ответственной встречи

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Патриотический акт содержит основные ценности нашей деятельности в ее глубинном смысле. В этом документе есть такие важные слова: «Мы будем бережно относиться к нашему общему историческому наследию, … приумножать культурное многообразие народа Казахстана, … следовать принципу развития государственного языка как основы консолидации общества, трехъязычия – как главного условия конкурентоспособности нации». Эти слова об основополагающих целях страны и народа я произнесу совсем скоро – на предстоящей завтра встрече с общественностью ректоров национальных вузов, инициированной Администрацией Президента РК.
Передо мной сейчас стоит сложная задача: объяснить основные цели и задачи, проблемы вуза, отразить реальную картину происходящего в музыкальном образовании. Известно, чем сложнее обсуждаемые вопросы, тем труднее их донести до широкой общественности. Поэтому на встрече постараюсь рассказать как о нашей консерватории, в том числе о внедрении принципов Болонского процесса, так и о современных процессах, происходящих в творческом образовании Казахстана.
Так уж сложилось, что в республике больше доверяют зарубежным мнениям и оценкам. Поэтому в свое время нашей консерватории пришлось приложить большие усилия, чтобы добиться признания и показать высокий уровень профессионализма наших студентов. Последние 12 лет они триумфально покоряют лучшие концертные залы и взыскательную мировую публику. Успехи в Лондоне, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Вашингтоне, Пекине, Шанхае, Сеуле, а также Москве, Санкт-Петербурге и других городах мира значительно подняли самооценку наших педагогов и студентов. Самые крупные и знаменитые учебные заведения, именитые профессора и музыканты считают за честь сотрудничать с нами, предлагая невероятные программы, оригинальные проекты. После телеверсий успешных зарубежных концертов консерватории стало легче привлекать новых зрителей в наши концертные залы. Сегодня к творческим потребностям нашей талантливой молодежи с большим пониманием относится Правительство, стали охотнее отзываться спонсоры и меценаты.
Время не стоит на месте, и Казахская национальная консерватория им. Курмангазы подошла к решению более сложных задач. С начала нынешнего года в рамках Государственной программы образования на 2016-2020 годы в вузе начались масштабные изменения, цель которых – поднять уровень музыкального образования на новую высоту. В связи с этим в полугодовой хронологии консерватории в первую очередь вспоминается встреча с вице-премьером Правительства Даригой Назарбаевой, посвященная трансформации нашего вуза и перехода в иной юридический статус. На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования сферы высшего образования, в том числе творческого. Дарига Нурсултановна поделилась своим видением предстоящих реформ, были даны подробные разъяснения по деталям процесса.
После встречи с вице-премьером мне удалось встретиться с министрами национальной экономики, образования и науки, культуры и спорта, председателем Комитета по государственному имуществу Минфина. Состоялись продуктивные обсуждения вопросов перехода к статусу «некоммерческого акционерного общества» и финансово-экономических возможностей такого перехода.
Следующим шагом в деле трансформации вуза стали встречи с друзьями консерватории – известными экспертами, экономистами, финансистами, маркетологами и аналитиками. Впервые на широком общественном уровне обсуждались вопросы творческого образования, искусства, культуры на примере консерватории. Авторитетные международные эксперты дали консультации по стратегическому планированию, операционным планам, выработке миссии консерватории.
Были также обсуждены вопросы внедрения современных IT-технологий с коллегами – ректорами МУИТ и AlmaU, c учетом специфики творческого вуза, обновления специализированного оборудования, обучения персонала для работы с программным обеспечением. Мы получили рекомендации от компании ARTA по профориентационной работе. В результате в новом учебном году в консерваторию пришло гораздо больше абитуриентов, в том числе с более высоким уровнем подготовки. Кроме того, с КБТУ мы задумали реализовать программу по подготовке звукорежиссеров на уровне международных стандартов. Инициатива двух вузов должна получить поддержку Министерства культуры и спорта.
Помощь от наших партнеров, единомышленников и друзей оказывается безвозмездно. На мой взгляд, это свидетельствует о возросшем значении творческого труда в общественном сознании. Роль творческого, инновационного мышления становится ключевой в экономическом развитии страны, а роль креативной экономики возрастает с каждым годом. В этой ситуации способности, инновационный потенциал личности и коллективов находятся в центре внимания как исследователей, так и крупных транснациональных компаний, желающих наращивать креативность своих сотрудников. В качестве безвозмездной помощи консерватории уже предложили свои услуги наши друзья, имеющие опыт работы в аудиторских компаниях мировой «четверки» (Big4). Сейчас они занимаются разработкой новой стратегии для консерватории, основанной на международных стандартах образования.
Мы всегда ощущали нехватку различных специалистов, не связанных с музыкой, но необходимых для административного процесса. Поэтому в качестве первого проректора консерватории приступила к работе Майра Куандыкова – специалист с большим опытом работы в вопросах управления персоналом, связи с общественностью, международного сотрудничества, разработки и внедрения процессов администрирования. У нее за плечами 17-летний опыт в компании ENRC.
Административная реформа, которая началась в нашем вузе с приходом новых специалистов, не связанных с музыкой, позволила внести изменения в существующее штатное расписание. Мы пересмотрели нормы педагогической, административной, а также студенческой учебной нагрузки. И тогда выяснилось, что занятость наших студентов превышает допустимые нормы, а вместо интенсивного развития применялось в большинстве случаев экстенсивное. Если в предыдущие годы усиленное внимание было направлено преимущественно на студентов, то теперь планируем и повышение квалификации педагогов. Пересматриваем также учебные программы и в соответствии с новыми потребностями общества расширяем линейку программ с дифференцированным подходом к содержанию и уровню подготовки студентов. Планируем предоставить студентам возможность одновременного обучения по двум специальностям.
Таким образом, мы активно развиваемся, а для этого требуется время и изменение мышления. Мы проводим и будем проводить тренинги по усилению мотивированности, вовлеченности коллектива в постоянный процесс трансформации. Важно, что на тренингах мы обсуждаем документы, регламентирующие наши внутривузовские процессы, чтобы каждый член коллектива осознавал их необходимость, а не относился как к чему-то формальному. Информированность и заинтересованность каждого сотрудника являются важным условием для внедрения инноваций в деятельность консерватории. Состоявшиеся тренинги по командообразованию и семинары по управлению персоналом показали, что и администрация, и профессорско-преподавательский состав, молодые педагоги и сотрудники готовы к переменам, которые позволят поднять нашу конкурентоспособность на мировой уровень.
Мы гордимся, что начавшийся глубокий этап трансформации поддержал АО ФНБ «Самрук-Казына». Для нас не менее важно, что при поддержке наших проектов фонд учитывает в качестве важного условия социальную и благотворительную деятельность консерватории.
Наша талантливая молодежь вдохновляет нас, разделяя общие ценности, делая правильный выбор в пользу интересной творческой карьеры. И в этом главный смысл нашей творческой и педагогической профессии.