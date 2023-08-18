Накаты на самокаты

Парламентарий встретился с коллективом департамента полиции Шымкента, ознакомился с работой Центра оперативного управления (ЦОУ). Для снижения уровня преступности и угрозы чрезвычайных ситуаций здесь была запущена программа «Безо­пасный город». В ЦОУ департамента полиции интегрированы более 11 тыс. камер видеонаблюдения. Благодаря им можно автоматически регист­рировать факты нарушений правил дорожного движения, следить за общественным порядком на перекрестках и во дворах жилых домов.

Кроме того, в рамках программы «Безопасная школа» в 186 государственных и частных школах установлено более 3,3 тыс. камер видеонаблюдения, порядка 2,5 тыс. из которых соединены с ЦОУ ДП. Еще 260 работают в подземных переходах, объектах здравоохранения, торговых центрах, магазинах и на рынках.

С помощью камер видеонаблюдения за семь месяцев этого года в Шымкенте раскрыто около 300 преступлений, выявлено более 33 тыс. административных правонарушений.

В свою очередь депутат Болат­бек Нажметдинулы отметил, что в ходе его встреч с населением все чаще стала подниматься тема нарушения правил дорожного движения владельцами мопедов и электросамокатов. Он попросил усилить контроль за этими видами транспорта с учетом последних изменений законодательства.

В ходе разговора с полицейскими обсуждены вопросы дефицита кадров и повышения престижа службы в правоохранительных органах.