Наказание неминуемо

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Egemen Qazaqstan» отметил необходимость ужесточения наказания за семейно-бытовое насилие. При этом, по словам Президента, важно в обществе прививать нулевую терпимость к любым формам насилия и бороться против правового нигилизма.

Реализуя поручения Главы государства, в МВД провели брифинг, в ходе которого заместитель председателя Комитета административной полиции Ренат Зулхаиров рассказал, какие меры принимаются для борьбы с бытовым насилием. В частности, он отметил, что в прошлом году ужесточена ответственность за бытовое насилие: внесены поправки в Уголовный и Админист­ративный кодексы.

– С 1 июля 2023 года полиция перешла от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений. Административное производство возбуждается по факту. Окончательная правовая оценка дается судом. При этом правонарушитель имеет право примириться только один раз в суде, – пояснил Ренат Зулхаиров.

Эти меры уже дают свои плоды. По словам представителя МВД, за второе полугодие 2023 года судами рассмотрено 50 тыс. обращений о бытовых скандалах. По 64% материалов возбуждены административные производства. В два раза увеличилось количество лиц, привлеченных к административному аресту.

– В целях обеспечения безопас­ности потерпевших за 2023 год вынесено 87 тысяч защитных предписаний и установлено 15 тысяч особых требований к поведению правонарушителя. За данными лицами осуществляется усиленный полицейский контроль, – отметил Ренат Зулхаи­ров и добавил, что 12 тыс. граждан за нарушение защитного предписания были арестованы на 10 суток.

При этом в МВД констати­руют, что наблюдается тенденция снижения регистрации сообщений о правонарушениях в сфере семейно-бытовых отношений на 14%, в том числе бытовых прес­туплений.

Полицейские сообщили и о новых мерах воздействия в отношении «кухонных боксеров». И одна из них гласит: теперь агрессоров в случае обращений будут выселять из дома.

– Планируется криминализировать умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Кроме того, в рамках особых требований к поведению правонарушителя суду предоставляется право временно выселять агрессора из жилища, – подчеркнул Ренат Зулхаиров.

Помещать дебоширов будут в центры социальной адаптации. Суд вправе назначить агрессору и прохождение психокоррек­ционных курсов в организациях здравоохранения. Кроме того, в МВД будет создано специализированное под­разделение по борьбе с семейно-бытовым насилием. Также в стране круг­лосуточно функциони­руют телефоны горячей линии 111 и 150, где каждый может получить консультацию или поддержку.

Жертвам бытового насилия действенную помощь оказывают и кризисные центры. В столице, к примеру, уже много лет действуют центры частного фонда «Қорғау Астана».

– Мы начинали в 2009 году, открыли одно отделение, долгое время работали на добровольных началах, – рассказывает руководитель фонда Анна Рыль. – В последние годы получаем поддержку от акимата Астаны, что позволило открыть еще два отделения в столице. Кроме того, наши кризисные центры действуют в других городах: Кокшетау, Караганде, Экибастузе, Жезказгане.

В центре «Қорғау Астана» женщины и дети находятся до шести месяцев. Здесь им предоставляется­ жилье и питание. А кроме того, они могут тут получить психологичес­кую, юридическую, медицинскую и социальную помощь.

– В первую очередь мы защищаем женщин и детей от насильника, – уточняет Анна Рыль. – Предоставляем медицинскую помощь и консультацию психолога. Наши юристы помогают получить пособие, прописку, взыскать алименты, оформить развод, раздел имущества. Если есть возможность сохранить семью, то обсуждаем пути перемирия. В этом случае работаем с другой стороной – агрессором. В результате такой работы часто обе стороны осознают причины конфликта, готовы найти общий язык. Но бывают случаи, когда примириться невозможно. И мы считаем, что нужно помочь женщине благополучно выйти из кризисной ситуации.

Однако, по словам общественницы, нередки случаи, когда мужья-абьюзеры пытаются­ найти жен с детьми, звонят, сис­тематически преследуют и угрожают им.

– Такие мужчины имеют черты социопата, то есть они прес­ледуют женщину не с целью продолжить отношения, а из-за чувства мести и полного конт­роля над ней. Поэтому они агрессивны, желают нанести увечья жертве, психологически манипулируют. В таких случаях мы работаем с полицией, которая предотвращает противоправное действие, – говорит руководитель фонда.

Отметим, что обращения в «Қорғау Астана» поступают ежедневно. В 2022 году в кризисных центрах Астаны приют нашли 135 человек. В 2023-м их количество возросло до 220 человек. Но обращений, по словам Анны Рыль, с каждым годом становится­ все больше. Особенно такие звонки увеличиваются в праздничные и выходные дни.

– Например, в эту новогоднюю ночь первое обращение поступило в два часа ночи. Женщина позвонила нам и сообщила, что домой пришел выпивший муж и начал с ней драться. Она выбежала из дома с шестимесячным ребенком, а на улице мороз, идти ей некуда. Мы тут же подключились, разместили ее в кризисном центре, начали разбираться. Но на следующий день женщина отказалась писать заявление на мужа и уехала вместе с ребенком, – рассказала она.

Общественница убеждена, чтобы призвать к ответу дебоширов, недостаточно только усилить статью Уголовного кодекса. Должны быть комплексные меры.

– Необходимо внести изменение в закон о бытовом насилии, включить туда профилактику и четкие функции различных госорганов. Важно исполнение закона. В Административный и Уголовный кодексы нужно внес­ти статьи, которые отражают вопросы преследования и домогательства. Также необходимо проводить больше информа­ционной работы с населением по разъяснению прав, – перечис­лила Анна Рыль, добавив, что не менее важно и увеличение финансирования кризисных центров в регионах.

По ее мнению, они должны быть во всех регионах. Причем по несколько и обязательно разноплановые. Нужно создать условия для того, чтобы жертвы бытового насилия были уверены, что они всегда найдут поддержку, защиту и понимание.