Наказание неминуемо

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Михаил Тё, Жамбылская область

Борьба с такого рода преступ­лениями не прекращается ни на минуту, но желающих завладеть чужим имуществом или государственными деньгами, к сожалению, меньше не становится. Взять хотя бы адресную социальную помощь, вокруг которой на начальной стадии был поднят большой ажиотаж. Уже известно, что некоторые семьи, воспользовавшись сложившейся ситуацией, намеренно скрыли свой фактический доход. Понятное дело, что сделать это самостоятельно, без чьей-либо помощи они просто не сумели бы. И в качестве их подельников могли выступить руководители или бухгалтеры компаний, где заявители работают, акимы сельских округов, которые вполне способны скрыть правду по договоренности, другие лица, связанные с подготовкой документов…

Руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Тимуржан Нурымбетов считает, что это дело спускать на тормозах и ограничиваться только возвратом средств в казну ни в коем случае нельзя, нужно копать глубже и наказать ответственных за подобные дея­ния. Ведь если бы ситуация не раскрылась, то государственные деньги были бы распределены неверно, потрачены не по назначению, да и, по сути, украдены прямо из-под носа.

Согласно анализу коррупционных рисков и судебно-следственной практики, проведенному областным департаментом Агентства РК по противодействию коррупции, одной из сфер, часто подверженных коррупционным правонарушениям, является именно социальная защита и государственный контроль за ней. Так, если в 2018 году на территории региона зарегистрировано 4 преступления в этой сфере, то в 2019-м – на одно больше. Наиболее распространенными из них являются присвоение или растраты вверенного чужого имущества, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки со стороны государственных служащих.

Не секрет, что на реализацию государственной программы продуктивной занятости и развития массового предпринимательства предусмотрены огромные средства госбюджета. И они становятся предметом вожделения некоторых граждан.

Почему это происходит? Что заставляет людей искать лазейки в законах и пути получения легких денег? Вот что должно интересовать общество в первую очередь. Необходимо бороться с причинами, а не с последствиями. Думается, делают они это не просто так. Вероятнее всего, одни идут на такой шаг, как говорится, не от хорошей жизни, а другие – наоборот, от плохой привычки безнаказанно брать все, что плохо лежит.

Как сообщил Тимуржан Нурымбетов, нередко это те, кто не желает работать за небольшую зарплату и выбирает возможность получать те же деньги, а иногда и большую сумму, просто лежа на диване. Это люди, которые считают, что государство обязано их кормить, содержать их семью и платить за коммунальные услуги. Кроме того, есть и те, кто уже довольно хорошо живет, но им этого мало. Именно они пытаются скрыть свой фактический адрес проживания и реальные доходы, спрятать при проверках свой многотысячный скот, дорогостоящие автомобили, огромные коттеджи, загородные дома и многомиллионный бизнес.

В своем сентябрьском Послании народу страны «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал четко понять, что государственные средства, направленные на поддержку нуждающихся, не должны вызывать у людей иждивенческие настроения: «Возвращаясь к адресной социальной помощи, Правительству следует скорректировать механизм ее выделения, чтобы она стала прозрачной, справедливой, мотивировала к труду, а не к праздному образу жизни. Помощь в основном должны получать те, кто трудится».

На деле же происходит обратное. Но это не остается безнаказанным. К примеру, областным департаментом Агентства РК по противодействию коррупции установлено, что в Колькайнарском сельском округе Жамбылского района были подделаны документы для получения адресной социальной помощи лицам, абсолютно не нуждающимся в ней. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена комплексная судебная экспертиза, проводится всестороннее расследование.

Кроме того, изобличен главный специалист отдела занятости и социальных программ акимата Тараза при получении взятки от двух местных жительниц в общей сумме 199 500 тенге. Им полагалось начисление АСП в размере 103 тыс. тенге и 96,5 тыс. тенге в месяц на период октябрь–декабрь 2019 года. Уголовное дело по этому факту направлено в суд.

– Аналогичный случай произошел в другом районе области, – сообщил заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Нуркен Исламов. – При получении незаконного вознаграждения в сумме 100 тысяч тенге от двух многодетных матерей за положительное решение воп­росов для получения госпособий пойман главный специалист отдела занятости и социальных программ акимата Сарысуского района. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов тенге.

А при получении взятки в 350 тыс. тенге был задержан главный специалист отдела образования акимата Рыскуловского района, секретарь районного совета по опеке и попечительству за оказание содействия в положительном решении вопроса об установлении опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, и его дальнейшем усыновлении. Судом назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года.

– Глава государства поручил ужесточить контроль и ответственность за реализацию государственных программ и расходование бюджетных средств. Президент страны сказал, что правонарушения, совершенные в связи с нерациональным использованием и хищением средств населения, будут наказываться по всей строгости. Легких денег не бывает, утаить махинации не удастся. Люди должны знать и помнить об этом, прежде чем решаться на незаконные деяния, – заключил Нуркен Исламов.

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