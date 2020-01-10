Наказание неминуемо
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Михаил Тё, Жамбылская область
Борьба с такого рода преступлениями не прекращается ни на минуту, но желающих завладеть чужим имуществом или государственными деньгами, к сожалению, меньше не становится. Взять хотя бы адресную социальную помощь, вокруг которой на начальной стадии был поднят большой ажиотаж. Уже известно, что некоторые семьи, воспользовавшись сложившейся ситуацией, намеренно скрыли свой фактический доход. Понятное дело, что сделать это самостоятельно, без чьей-либо помощи они просто не сумели бы. И в качестве их подельников могли выступить руководители или бухгалтеры компаний, где заявители работают, акимы сельских округов, которые вполне способны скрыть правду по договоренности, другие лица, связанные с подготовкой документов…