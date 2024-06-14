Наказание за харассмент могут ввести в Казахстане

В Минтруда разрабатывают поправки по введению ответственности за харрасмент.

«Сейчас Министерство труда и социальной защиты проводит работу по введению ответственности за харассмент. В настоящее время поправки, данная инициатива, находится на обсуждении в государственных органах. Думаю, в ближайшее время этот вопрос будет рассматриваться. Разрабатывает этот закон Минтруда», – проинформировал Ренат Зулхаиров.