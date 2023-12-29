Налепили на славу

Статьи
0
Валентина Мелехова

Новый мировой рекорд установлен в Костанайской области: жители Камыстинского района попали в Книгу рекордов Гиннесса, смастерив 2 300 снеговиков.

 

фото Дины Нугмановой

Такая идея пришла в голову новоиспеченному акиму района Ерлану Жаулыбаеву в ноябре этого года, и камыстинцы ее активно поддержали. Акцию назвали «Қыс-2024» и приурочили к празднованию Нового года.

Почти на целый месяц глубинка Костанайской области превратилась в настоящую новогоднюю мастерскую: снеговиков ваяли и на сельских улицах, и в домашних условиях, и в школьных кабинетах.

Изначально планировалось слепить 2 024 снеговика из снега, но его в этом году в нашем регионе выпало так мало, что природного материала катастрофически не хватало на такое количество фигур. Но вскоре выяснилось, что снеговикам не обязательно быть снежными. Оказалось, что лепить можно из чего угодно, главное, чтобы снеговики были «экологически чистыми». Тогда в ход пошли все подручные материалы: картон, дерево, мешки... Камыстинцы так увлеклись процессом, что даже не заметили, как перещеголяли собственные же планы – при детальном подсчете оказалось, что смастерили аж 2 300 снеговиков! Один краше другого: что из снега – вышли примерно по 1,5 метра, а из подручных материалов – от полуметра до двух.

– Активное участие в акции приняли школьники. Среди учащихся были объявлены конкурсы на самого лучшего снеговика, на самое большое количество снеговиков и так далее. Победители награждены денежными призами. В итоге Камыстинская средняя школа № 1 смастерила порядка 600 снеговиков, – рассказала руководитель районного отдела внутренней политики Гаухар Наурызбаева.

«Армия» снеговиков выстроилась на центральном стадионе райцентра. Это охраняемая территория. Так что от вандалов фигуры тщательно оберегают. Чего не сказать о природе. Снеговики уже дважды попадали под удары непогоды: в середине декабря их залило дождем, а перед самым долгожданным моментом – фиксацией рекорда – занесло мощным бураном. Но камыстинцы не сдались – люди дружно восстанавливали нанесенный ущерб. И теперь по праву могут гордиться своими достижениями. Они установили новый мировой рекорд и попали в Книгу рекордов Гиннесса, обойдя китайцев с их 2 018 снеговиками.

– Камыстинский район претендует на фиксацию еще одного рекорда. Свыше тысячи снеговиков были выполнены из подручных средств и экоматериалов, что также является уникальным, – отметил официальный представитель КИНЭС (Казахстанская книга рекордов) Куандык Кудайбергенов.

Он вручил акиму Камыс­тинского района Ерлану Жаулыбаеву сертификат об установлении мирового рекорда в изготовлении новогоднего мифического персонажа «Снеговик» в количестве 2 100 штук. Однако, учитывая, что камыстинцы смастерили больше заявленного, несколько позже им будет предоставлен обновленный документ, в котором значится уже другое количество снеговиков – 2 300.

#Костанайская область #зима #Новый год #снеговики #Книга рекордов Гиннесса

Популярное

Все
Что готовить в Год Дракона?
Дизайн для зеленой красавицы
Алдар Косе и все-все-все
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Почему казахстанцы ходят на выборы – исследование
Ещё одну школу открыли в Астане
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL
Air Astana должна минимизировать практику замены самолетов – Минтранспорта
Пожар произошел в ТРЦ «Хан Шатыр»
Токаев подписал два закона
ВОЗ сообщила о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
По вине буйного пассажира погибли трое ожидавших автобус алматинцев
Монополисты вернули казахстанцам 20 млрд тенге
Volkswagen превратит Golf GTI в электромобиль
Казахстанцы смогут чаще летать в Саудовскую Аравию
Казахстан и ОАЭ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Провалившегося под лед 5-летнего мальчика ищут в области Абай
Рыбакина снялась с турнира в Абу-Даби
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Дизайн для зеленой красавицы
В Костанайской области провели акцию «Новый год - время доб…
Украшения для новогодних елей делают акмолинские осужденные
Достичь бюджетной гармонии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]