Налепили на славу

Такая идея пришла в голову новоиспеченному акиму района Ерлану Жаулыбаеву в ноябре этого года, и камыстинцы ее активно поддержали. Акцию назвали «Қыс-2024» и приурочили к празднованию Нового года.

Почти на целый месяц глубинка Костанайской области превратилась в настоящую новогоднюю мастерскую: снеговиков ваяли и на сельских улицах, и в домашних условиях, и в школьных кабинетах.

Изначально планировалось слепить 2 024 снеговика из снега, но его в этом году в нашем регионе выпало так мало, что природного материала катастрофически не хватало на такое количество фигур. Но вскоре выяснилось, что снеговикам не обязательно быть снежными. Оказалось, что лепить можно из чего угодно, главное, чтобы снеговики были «экологически чистыми». Тогда в ход пошли все подручные материалы: картон, дерево, мешки... Камыстинцы так увлеклись процессом, что даже не заметили, как перещеголяли собственные же планы – при детальном подсчете оказалось, что смастерили аж 2 300 снеговиков! Один краше другого: что из снега – вышли примерно по 1,5 метра, а из подручных материалов – от полуметра до двух.

– Активное участие в акции приняли школьники. Среди учащихся были объявлены конкурсы на самого лучшего снеговика, на самое большое количество снеговиков и так далее. Победители награждены денежными призами. В итоге Камыстинская средняя школа № 1 смастерила порядка 600 снеговиков, – рассказала руководитель районного отдела внутренней политики Гаухар Наурызбаева.

«Армия» снеговиков выстроилась на центральном стадионе райцентра. Это охраняемая территория. Так что от вандалов фигуры тщательно оберегают. Чего не сказать о природе. Снеговики уже дважды попадали под удары непогоды: в середине декабря их залило дождем, а перед самым долгожданным моментом – фиксацией рекорда – занесло мощным бураном. Но камыстинцы не сдались – люди дружно восстанавливали нанесенный ущерб. И теперь по праву могут гордиться своими достижениями. Они установили новый мировой рекорд и попали в Книгу рекордов Гиннесса, обойдя китайцев с их 2 018 снеговиками.

– Камыстинский район претендует на фиксацию еще одного рекорда. Свыше тысячи снеговиков были выполнены из подручных средств и экоматериалов, что также является уникальным, – отметил официальный представитель КИНЭС (Казахстанская книга рекордов) Куандык Кудайбергенов.

Он вручил акиму Камыс­тинского района Ерлану Жаулыбаеву сертификат об установлении мирового рекорда в изготовлении новогоднего мифического персонажа «Снеговик» в количестве 2 100 штук. Однако, учитывая, что камыстинцы смастерили больше заявленного, несколько позже им будет предоставлен обновленный документ, в котором значится уже другое количество снеговиков – 2 300.