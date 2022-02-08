Налоги на майнинг повысят в Казахстане

В ходе расширенного заседания Правительства Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о майнерах в Казахстане и озвучил ряд поручений, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Нельзя замалчивать и роль цифрового майнинга. Мы видим, что социально-экономический эффект от производства криптовалют минимален. Массовых рабочих мест не создается, продукции как таковой нет вообще. При этом данная сфера потребляет электроэнергию как несколько областей", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент РК подчеркнул, что отдельные недобросовестные майнеры пользуются тарифами, которые ниже, чем тарифы для населения. Не платятся налоги и пошлины на ввозимое оборудование.
"Самое главное – максимально используя ресурсы страны, эти дельцы монетизируют их в других юрисдикциях. Прошу Агентство по финмониторингу детально разобраться в этой ситуации. Необходимо выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты их деятельности. Прошу доложить до 15 марта. Государство не против "белого" майнинга. Но те, кто хотят работать в данной сфере, должны иметь соответствующую лицензию, получать электроэнергию по адекватным тарифам, декларировать доходы и выплачивать налоги, запускать проекты "зеленой" энергетики. Налоги на майнинг мы тоже повысим", – заявил Токаев.
Президент РК отметил, что текущая ставка 1 тенге за киловатт мощности ничтожно мала.
"Поручаю Правительству проработать кратное увеличение данного налога, причем в кратчайшие сроки. Правительству следует разработать полноценный пакет решений по регулированию и развитию цифрового майнинга. Результаты жду к 1 апреля", - поручил Глава государства.