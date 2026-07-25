Токаев прибыл в Омск для участия в Форуме межрегионального сотрудничества

Президент

В рамках визита запланирована встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Омск, где примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В аэропорту Главу государства встретили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица.

В ходе форума будут обсуждены вопросы дальнейшего развития казахстанско-российского межрегионального сотрудничества, а также взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Россия

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