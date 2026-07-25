Президент Казахстана примет участие в форуме Казахстана и России в Омске

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 25 июля посетит с визитом российский город Омск. Поездка состоится по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина, передает Kazpravda.kz со ссылкой Акорду.

Глава государства примет участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, в рамках визита также запланирована встреча президентов Казахстана и России, на которой стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества.