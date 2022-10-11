Намеченным курсом

Выдвижение Касым-Жомарта Токаева от Народной коалиции, в которую вошли три политических партии и порядка 20 общественных организаций, – логичный и значимый шаг для нашей страны, для нашего общества.

При этом такое коллективное выдвижение действующего Президента говорит не о том, что у нас сегодня нет достойных кандидатов. Просто казахстанцы хотят видеть наше государство справедливым, экономически благополучным, предоставляющим всем своим гражданам равные возможности, позволяющим человеку чувствовать себя защищенным. И все эти принципы отражены в том пакете реформ, которые на протяжении уже трех лет проводит Касым-Жомарт Токаев.

Это значит, что сегодня уже есть обозначенный курс социально-экономического и политического развития государства, который и должен привести к заявленным целям. И этот курс озвучил действующий Президент, взяв на себя ответственность за его реализацию.

Партия «Amanat» в свое время взяла на себя ответственность обеспечить политическую поддержку действующему Президенту. Такое же решение приняли и другие общественные организации. Думаю, все мы понимаем сегодня, что только сами ответственны за наше будущее.

Есть политический лидер, который готов реализовать масштабный пакет реформ, готов отвечать на запросы населения. И тот факт, что кандидатура Касым-Жомарта Токаева поддержана и выдвинута широкой Народной коалицией различных политических и общественных сил, – правильный шаг ответственного за свою страну общества.