Нападавшего на детей с ножом мужчину задержали в Костанае

Молодой мужчина с ножом в руках угрожал жителям во дворе дома по проспекту Аль-Фараби в Костанае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал «Наша газета».

«Это происходило возле детской площадки. Он нападал на детей, подростков и прохожих», – рассказал очевидец.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области подтвердили, что на пульт 102 вечером 10 апреля поступило несколько сообщений о происходящем.

«На место происшествия были направлены авто- и пешие патрули, которые задержали 19-летнего жителя города Костаная в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в медицинский вытрезвитель», – сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что задержанный стоит на учете в психбольнице.