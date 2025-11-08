Направить подростков по верному пути

Закон и Порядок
Категория логотип
17
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

Полицейские региона продолжают системную работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Чтобы предупредить проступки, органы внутренних дел совместно с образовательными учреждения­ми и социальными службами реализуют комплекс мероприятий, направленных на создание безопасной и благополучной среды для воспитания подрас­тающего поколения.

коллаж Натальи Ляликовой

В первую очередь усилена работа по выявлению так называемых неформальных лидеров среди учащихся школ и колледжей, чье поведение может оказывать отрицательное влияние на сверстников. С начала года выявлено 207 таких подростков.

С каждым из них проводится целенаправленная профилактическая работа. Основное внимание уделяется предупреждению вовлечения подростков в криминальную или асоциальную среду, разобщению негативных групп и переориентации интересов юных граждан на положительные формы досуга. Организуются мотивационные беседы, встречи с психологами и наставниками, лекции по правовому воспитанию, а также мероприятия, направленные на развитие личной ответственнос­ти и формирование здоровых жизненных установок.

– Главная цель нашей работы – не наказать, а предупредить. Важно вовремя оказать помощь подростку, вернуть его в нормальную социальную среду и поддержать семью, – подчерк­нул заместитель начальника управления общественной бе­зопасности департамента полиции области Алишер Калышев.

В настоящее время на профилактическом учете органов внутренних дел состоят 415 подростков, а также 279 родителей и законных представителей, не исполняющих должным образом обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей. Полицейские совместно с педагогами, представителями местных исполнительных органов и общественных организаций проводят адресную профилактическую работу с несовершеннолетними, уже совершившими правонарушения, злоупотребляющими алкоголем, не посещающими школу или проявляющими склонность к бродяжничеству и иным формам девиантного поведения.

Специалисты регулярно посещают семьи по месту жительства, оценивают условия проживания и воспитания детей. Для каждой семьи разрабатываются индивидуальные планы профилактики, предус­матривающие занятия подростков в кружках, спортивных и творческих секциях, участие в общественно полезных акциях и мероприятиях.

Сотрудники полиции постоянно контролируют поведение подучетных несовершеннолетних: проверяют соблюдение ­ограничений, установленных судом или комиссией по делам несовершеннолетних, отслеживают поведение подростков в учебных заведениях и в свободное время. При этом особое внимание уделяется психологическим особенностям детей, атмосфере в семье, общению с родителями.

– Комплексная профилактическая работа, проводимая в регионе, направлена не только на снижение уровня подростковой преступности, но и на формирование у подрастающего поколения чувства ответственности, уважения к закону и стремления к самореализации в позитивных сферах жизни общества, – заключил Алишер Калышев.

#подростки #преступность #профилактика

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Вне зоны доступа
Событие, обратившее на себя внимание
Национальные ценности в эпоху ИИ
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Статистика – гарант открытости и доверия
Качественно новый этап взаимодействия
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Всем домнам дали газ
Чипсы из нарынкольской картошки
Заработал кирпичный завод
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Подписаны важные соглашения
Встретят зиму в тепле и уюте
Сделать спорт доступным для каждого
Климат-контроль для кормовых культур
Село и город: путь к умному развитию
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Все заявления – в приоритетную повестку
Актера наградили за спасение
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

Сельского акима уволили из-за незаконной добычи ископаемых
Несуществующие квартиры «сдавал» аферист в Актюбинской обла…
В области Жетысу открывают медицинские вытрезвители
Подпольную нарколабораторию накрыли в Караганде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]