Полицейские региона продолжают системную работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Чтобы предупредить проступки, органы внутренних дел совместно с образовательными учреждения­ми и социальными службами реализуют комплекс мероприятий, направленных на создание безопасной и благополучной среды для воспитания подрас­тающего поколения.

коллаж Натальи Ляликовой

В первую очередь усилена работа по выявлению так называемых неформальных лидеров среди учащихся школ и колледжей, чье поведение может оказывать отрицательное влияние на сверстников. С начала года выявлено 207 таких подростков.

С каждым из них проводится целенаправленная профилактическая работа. Основное внимание уделяется предупреждению вовлечения подростков в криминальную или асоциальную среду, разобщению негативных групп и переориентации интересов юных граждан на положительные формы досуга. Организуются мотивационные беседы, встречи с психологами и наставниками, лекции по правовому воспитанию, а также мероприятия, направленные на развитие личной ответственнос­ти и формирование здоровых жизненных установок.

– Главная цель нашей работы – не наказать, а предупредить. Важно вовремя оказать помощь подростку, вернуть его в нормальную социальную среду и поддержать семью, – подчерк­нул заместитель начальника управления общественной бе­зопасности департамента полиции области Алишер Калышев.

В настоящее время на профилактическом учете органов внутренних дел состоят 415 подростков, а также 279 родителей и законных представителей, не исполняющих должным образом обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей. Полицейские совместно с педагогами, представителями местных исполнительных органов и общественных организаций проводят адресную профилактическую работу с несовершеннолетними, уже совершившими правонарушения, злоупотребляющими алкоголем, не посещающими школу или проявляющими склонность к бродяжничеству и иным формам девиантного поведения.

Специалисты регулярно посещают семьи по месту жительства, оценивают условия проживания и воспитания детей. Для каждой семьи разрабатываются индивидуальные планы профилактики, предус­матривающие занятия подростков в кружках, спортивных и творческих секциях, участие в общественно полезных акциях и мероприятиях.

Сотрудники полиции постоянно контролируют поведение подучетных несовершеннолетних: проверяют соблюдение ­ограничений, установленных судом или комиссией по делам несовершеннолетних, отслеживают поведение подростков в учебных заведениях и в свободное время. При этом особое внимание уделяется психологическим особенностям детей, атмосфере в семье, общению с родителями.

– Комплексная профилактическая работа, проводимая в регионе, направлена не только на снижение уровня подростковой преступности, но и на формирование у подрастающего поколения чувства ответственности, уважения к закону и стремления к самореализации в позитивных сферах жизни общества, – заключил Алишер Калышев.