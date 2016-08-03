​Направленный спуск

Также ведутся работы по разборке перемычки озер № 6, № 13-бис в целях превращения их в транзитные и снятия навсегда угрозы для города. Работы проводятся под контролем ГУ АГЭУ «Казселезащита». Также, как отметила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова, было выставлено 9 сезонных и 8 постоянных гидропостов, предусмотрены плановые мероприятия по понижению уровня воды в нестабильных озерах.

Далее работы по опорожнению будут проводиться согласно графику. В целях мониторинга состояния моренных озер Заилийского Алатау с начала селеопасного периода было произведено 6 аэровизуальных облетов. Акиматом города для работ по разборке перемычки и опорожнению моренных озер было выделено 30 млн тенге из местного бюджета, а из средств республиканского бюджета – 31 млн тенге для спуска наиболее прорывоопасных моренных озер в предгорьях Алматы.