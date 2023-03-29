Народ ясно показал свои устремления, открытость, высокую политическую грамотность – Токаев

Выступая на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что нынешние выборы продемонстрировали высокий уровень участия граждан, среди которых были люди с различными жизненными установками и ориентирами, сообщает Kazpravda.kz .

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«Нынешние выборы продемонстрировали высокий уровень участия граждан, среди которых были люди с различными жизненными установками и ориентирами.

Можно сказать, что народ ясно показал свои устремления, открытость, высокую политическую грамотность. Победа в избирательной гонке требует многолетней напряженной работы, чувства ответственности перед народом и историей. Одним словом, успех может обеспечить только долгосрочная и системная стратегия.

Кандидаты, не набравшие достаточного количества голосов, приобрели хороший практический опыт и новые возможности. Призываю всех вас сплоченно работать во имя интересов Казахстана», – сказал глава государства.