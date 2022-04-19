Народная партия Казахстана: Cтроить новый Казахстан вместе с Президентом

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева обозначило экзистенциональный вызов системным политическим институтам Казахстана – Парламенту, маслихатам, политическим партиям – в кратчайшее время преодолеть сложившийся разрыв между формальным и реальным представлением интересов граждан Казахстана в государственном управлении и обеспечить рост благосостояния и удовлетворенности казахстанцев.

Народная партия Казахстана принимает этот вызов, полнос­тью поддерживает Послание Президента народу страны и обоз­наченные политические реформы. Объявленные масштабные реформы по построению нового Казахстана созвучны с идеологией и базовыми ценностями Народной партии Казахстана.

План по построению нового Казахстана заключается в продвижении ускоренных политических реформ по демократизации страны, децентрализации госуправления, повышении роли самоуправления и укреплении институтов гражданского общества. Для этого гражданам и активистам потребуется избавляться от политического и общественного инфантилизма, правового нигилизма отрицания законных политических институтов и популизма простых решений.

Изначально Глава государства отметил, что нынешнее Послание по содержанию и масштабам выходит за рамки одного года. Хотя 30 лет для независимой страны с исторической точки зрения – не срок, учитывая внутриполитические и внешнеполитические реалии, «взрослеть» нам придется быстро. Трагический январь, нестабильная международная обстановка – это все свидетельствует о том, что нашу независимость ждут серьезные испытания в будущем. Преодолеть их мы можем только став политичес­ки, экономически и граждански зрелым государством.

В своем Послании Касым-Жомарт Токаев заявил об окончательном отказе от суперпрезидентской формы правления. На начальном этапе становления государственности такой подход был оправдан. Другое дело, что сейчас это спровоцировало дисбаланс властных институтов. С одной стороны, набрал силу и власть финансово-политический олигархат, по словам Токаева, «воспринимающий государство как личную вотчину». С другой – за годы независимости в Казахстане сформировалось новое, молодое общество, с многообразием взглядов и убеждений, которое не устроила сложившаяся система и которое требовало перемен. Итоги всего этого мы видели в январе.

Что нужно сделать, чтобы такие трагедии не повторялись? Учесть запросы общества, транс­формировать политическую сис­тему, создать реальную обратную связь с населением и на деле реализовать принцип народовлас­тия, о котором говорит Народная партия Казахстана.

Как парламентская партия, мы полностью разделяем необходимость укрепления роли Парламента и сосредоточения законодательных функций в Мажилисе. Новая схема формирования Мажилиса – 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной, будет лучше отражать интересы избирателей. Каждый регион получит возможность избрать в Мажилис как минимум одного депутата.

Народная партия Казахстана заинтересована в создании равных условий для развития всех партий. Поэтому мы поддерживаем прекращение Президентом членства в партии на период своих полномочий, а также запрет акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий.

Наша партия приветствует усиление партийной конкуренции, в том числе снижение регистрационного порога с 20 до 5 тыс. человек, смягчение количественных требований для их функционирования. Мы выступаем за максимально свободные и честные выборы!

Предлагаемая Главой государства политическая трансформация как раз таки нацелена на формирование честных «правил игры», искоренение фаворитизма и монополий что в экономике, что в политике и развитие честной конкуренции.

«…Справедливое и равное отношение государства к своим гражданам является гарантией стабильного функционирования и поступательного развития казахстанского общества!» – заявил Президент.

Данный тезис как нельзя лучше перекликается с программой Народной партии Казахстана, где напрямую прописано, что главной нашей ценностью является каждый гражданин страны, а нашей итоговой целью – построе­ние социально справедливого общества. Конечно, социальная справедливость – понятие многогранное. Это и обеспечение качественной и всесторонней защиты прав граждан со стороны государства, и формирование справедливой системы социальных гарантий, и создание равных возможностей для молодежи и условий достойной старости и многое другое.

Объявленный Главой государства переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, формирование баланса между властными институтами, ответственность представительской власти за свои предвыборные обещания на всех уровнях, вплоть до введения императивных мандатов, – это первые шаги на этом поприще.

«…Мы должны воплотить в жизнь ключевую формулу нашего государственного строи­тельства – «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство», – зая­вил Токаев.

Говоря о подотчетном Правительстве, хотелось бы напомнить, что НПК давно предлагала ввести своеобразный «императивный мандат» в рамках исполнительной власти для министров и их подчиненных. То есть изначально определить для них измеримые цели и задачи, а также показатели результатов, по которым общество будет оценивать их работу.

И, конечно, ввести персональную ответственность за достижение этих показателей для каждого министра или акима. В случае неутверждения отчета и выражения недоверия они должны отправляться в отставку.

В своем выступлении Президент Казахстана напомнил и о роли маслихатов, реформирование которых будет способствовать повышению доверия казахстанцев к представительной власти, решению актуальных проблем и, соответственно, повышению качества жизни в регионах. Предлагаемые Главой государства меры, такие как изменение порядка назначения акимов регионов (их предлагается не просто согласовывать, как раньше, а на альтернативной основе выбирать из двух кандидатур), по сути, превращаются в косвенные выборы региональных руководителей. Но останавливаться на этом, на наш взгляд, не следует. Народная партия Казахстана уверена в необходимости последовательного введения института прямых выборов акимов городов.

Ключевой целью политической модернизации страны Президент назвал повышение роли граждан в управлении государством. Но здесь мы опять упираемся в исполнительную власть. Как отмечалось в программе НПК, ее нынешняя работа сейчас вызывает обоснованное недовольство граждан.

«Важнейшие инициативы руководства Казахстана порой дискредитируются вследствие низкого уровня ответственнос­ти исполнительной власти и отсутст­вия должного общественного контроля, – констатируют народники. – Согласно нашим исследованиям, казахстанцы, особенно молодежь, считают, что не могут влиять на политику государства. Но мы уверены в том, что влияние казахстанцев на политику местных органов исполнительной власти и на Правительство в целом должно быть усилено, а проблемы регио­нов должны быть озвучены на всех уровнях и решаться в прио­ритетном порядке».

Во многом помочь решить проб­лему может кардинальная реформа системы самоуправления. Для этого необходимы дальнейшая передача полномочий из цент­ра в регионы и разграничение функций государства и местных представительных органов.

«Надо понимать, что сильная система местного самоуправления – это базовая основа для прямого участия граждан в улучшении качества жизни в своем родном населенном пункте», – заявил Президент.

Это тоже своеобразный экзамен на зрелость для нашего государства. Народная партия Казахстана считает, что мы к этому готовы, и казахстанцы могут брать на себя ответственность за развитие своего села, района или города.

Еще один признак взрослости общества – решение финансовых вопросов на местах. Президент предлагает кардинально пересмотреть систему финансирования регионов, в частности, внедрить механизм прямого финансирования органов местного самоуправления в соответствии с передовой международной практикой и расширить базу их собственности.

«Все эти меры будут способствовать появлению действительно авторитетных и ответственных местных лидеров, способных мобилизовать свои сообщества для эффективного решения волнующих людей проблем, – говорится в Послании. – Реальное укрепление системы местного самоуправления откроет новые возможности для развития регионов, снижения иждивенческих настроений, глубинного укоренения демократических преобразований в стране».

А еще такой подход добавит людям ответственности за свои слова и действия, за выдвигаемые инициативы и принимаемые решения. У Казахстана есть исторический опыт работы общественных механизмов управления государством. По сути, создание Национального совета общест­венного доверия было возвращением к нашим историческим традициям. Теперь Президентом предлагается создать новую, более совершенную форму такого института – Ұлттық құрылтай (Национальный курултай).

«…Новый институт продолжит работу Нацсовета на общенациональном уровне, – заявил Президент. – Курултай должен сформировать единую институциональную модель общест­венного диалога. Он усилит взаи­модействие между властью и народом…»

Со своей стороны, Народная партия Казахстана уже наглядно доказала, что эта схема работает.

«…Власть должна находиться в постоянном диалоге с граж­данским обществом и слышать парламентскую оппозицию, – утверждали мы еще в прошлом году. – В связи с этим мы добьемся вовлечения общества в принятие политических решений, реализации принципа обратной связи между властью и народом. Для этого будут созданы народные советы «Халықтық кеңес», задачей которых будет объективный контроль за качеством исполнения местной властью принятых решений…»

При помощи народных советов «Халықтық кеңес» Народная партия Казахстана во многом обеспечивает обратную связь с населением. Таким образом, сейчас ведется успешная работа по благоустройству столичного микрорайона «Уркер», решаются проблемы жителей алматинских дачных массивов и социальной защиты малообеспеченных категорий граждан.

При подробном рассмотрении можно резюмировать, что в нынешнем Послании Президента в полной мере отражена вся палит­ра нашего общества и государства, все отрасли, которым предстоит «повзрослеть». Это отказ от политического доминирования «партии власти», это передача час­ти президентских полномочий народным избранникам, это разнообразие и политическая конкуренция в Парламенте и масли­хатах. Это укрепление реальной, самостоятельной и самодос­таточной власти на местах, это доступ беспартийных граждан к принятию политических решений путем введения смешанной избирательной системы. Это расширение полномочий суда присяжных, развитие эффективных, ответственных СМИ, обеспечивающих информационную безопасность и идеологический суверенитет страны, это работа неправительственного сектора и гражданских институтов. По мнению Президента, в Казахстане должна сформироваться новая политическая культура, основанная на взаимном уважении и доверии между государством и обществом.

«Для достижения наших целей обновление государственного аппарата или кадровые изменения недостаточны. Перемены каждый должен начинать с себя, – эта идея красной нитью проходит через все Послание. – Нам нужно перезагрузить систему индивидуальных и общественных ценностей. Нужно понять, что никто со стороны ничего не сделает за нас. Все в наших руках. В этом нестабильном, неустойчивом мире наш Казахстан никому, кроме нас, не нужен…»

В данной ситуации речь уже идет не только о модернизации политической системы – речь идет о модернизации гражданского сознания общества. Нам придется модернизировать не только политическую или избирательную систему – каждому из нас придется модернизировать свой образ жизни и менталитет. Отвыкать «разруливать» проблемы через друзей, родственников или взятку в конверте, если мы хотим искоренить коррупцию и непотизм. Прекращать жить в кредит, гоняясь за новыми айфонами и пышными тоями, если мы хотим чего-то реально добиться, а не только пустить окружающим пыль в глаза. Получать настоящее образование, а не покупать дипломы. Зарабатывать, а не пытаться делать «деньги из воздуха».

Словом, мы, граждане Казах­стана, сами принимаем решения, воплощаем их в жизнь, несем за них ответственность. И только от нас будет зависеть, каким будет наше государство. Пора признать, что мы – взрослые люди и сами должны позаботиться о себе и своем будущем.

Давайте вместе строить новый Казахстан!