Захоронение сибирской язвы рядом со школой обнаружили в ВКО

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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Нарушения на местах сибиреязвенных захоронений выявил департамент агентства РК по противодействию коррупции по ВКО, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: gov.kz

По информации ведомства, из 101 сибиреязвенного захоронения в ВКО на 95 установлены нарушения по соблюдению санитарно-защитной зоны, в том числе 19 случаев, когда захоронения находились в непосредственной близости к строениям гражданско-жилого назначения.

Отмечается, что акиматы выдавали земельные участки, находящиеся в санитарно-защитной зоне, от скотомогильников с сибиреязвенными захоронениями под различные цели, большинство их них выдано для сельскохозяйственных нужд (пастбища, сенокос).

К примеру, в Тарбагатайском районе на расстоянии 250 метров от сибиреязвенного захоронения находится жилой дом. А в Курчумском районе в 650 метрах от такого захоронения расположена средняя школа. 

При этом, пояснили в надзорном органе, санитарно-защитная зона должна составлять не менее 1 тысячи метров, поскольку по санэпидтребованиям захороненные сибиреязвенные скотомогильники относятся к объектам 1-го класса опасности. Их расположение вблизи жилых и административных зданий и мест массового скопления людей создает риск распространения инфекции.

"В Курчумском районе ограждения 8 сибиреязвенных захоронений не соответствуют требованиям приказа министра сельского хозяйства РК от 29 июня 2015 года "Об утверждении ветеринарных (ветеринарно-санитарных) правил" в части пункта 30-1 "скотомогильники по захоронению трупов животных, павших от сибирской язвы, по всему периметру огораживают изгородью (металлической или бетонной) высотой не менее 1,5 метра, исключающей доступ людей и животных, с обозначением в виде таблички "Сибирская язва" (с датой возникновения болезни)", – продолжили в департаменте.

В Усть-Каменогорске обнаружили место захоронения, где вовсе отсутствует ограждение.

"Можно сделать вывод о грубом нарушении требований правил захоронения со стороны МИО и отсутствия контроля со стороны территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора на территории Восточно-Казахстанской области. 

По итогам антикоррупционного мониторинга департамент дал рекомендации уполномоченным госорганам по устранению нарушений в обустройстве сибиреязвенных захоронений", – добавили в ведомстве.

#нарушения #ВКО #сибирская язва #захоронение

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