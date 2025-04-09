Нарушил ограничения – возвращайся за решетку

Закон и Порядок
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

На учете районных и городской служб пробации департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области состоит около одной тысячи осужденных граждан.

Некоторые из них, даже находясь под контролем пробации, умудряются нарушать порядок отбывания наказания и игнорировать возложенные на них судом обязанности. Так, за первый квартал 2025 года правонарушения допустили 19 осужденных. В отношении них суд вынес решение направить на отбывание непогашенной части наказания в исправительное учреждение.

Инспекторами службы пробации для надзора за соблюдением правопорядка осужденными проводятся ежедневные профилактические мероприятия. Проверяется адрес проживания, отслеживается посещение общест­венных мест в вечернее время, проводятся индивидуальные разъяснительные беседы, даются правовые консультации.

По информации главного специалиста группы по руководству службой пробации департамента майора юстиции Галамата Кулманова, инспекторы пробации тесно сотрудничают с местными исполнительными и правоохранительными органами, принимают комплекс мер по ресоциализации осужденных граждан и недопущению повторных правонарушений.

– Главная задача для граждан, состоящих на учете пробации, – выполнение ограничений, установленных судом, – отмечает Галамат Кулманов. – Их предуп­реждают, что при игнорировании требований будут приняты более строгие меры и нарушение установленного порядка отбывания наказания может привести их к повторному лишению свободы. Граждане, находящиеся на учете пробации, должны ответственно подходить к предоставленным им возможностям и не совершать пов­торных правонарушений.

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