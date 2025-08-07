Население Испании достигло исторического максимума

Европа
466
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Это произошло благодаря мигрантам

Фото: Getty Images

Во втором квартале 2025 года численность постоянного населения Испании достигла исторического максимума и составила 49,3 миллиона человек. Увеличение, более чем на 119 000 человек всего за три месяца, произошло в основном за счет мигрантов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюс

Испания в очередной раз побила демографический рекорд. Согласно последним данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE) в четверг, численность постоянного населения страны достигла 49,3 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю страны.

Внушительный рост, составивший 119 811 человек только во втором квартале этого года, в основном обусловлен увеличением числа жителей, родившихся за границей, что контрастирует с сокращением числа людей, родившихся в Испании, количество которых, по данным INE, уменьшилось на 18 120 человек.

В европейском контексте, характеризующемся старением населения и низким уровнем рождаемости, Испания не является исключением. Однако страна частично компенсирует эту динамику за счет иммиграции.

За период с апреля по июнь численность иностранного населения выросла на 95 277 человек и достигла 7 050 174 жителей. В то же время число граждан с испанским гражданством увеличилось на 24 534 человека, что в основном связано с процессом натурализации, а не с рождением.

Наибольшее число прибывших в страну за этот период пришлось на колумбийцев (36 100 человек), за ними следуют марокканцы (25 000) и венесуэльцы (21 600). Но они лидируют и среди уезжающих в обратном направлении: больше всего из Испании эмигрировало колумбийцев (9 800), испанцев (9 700) и марокканцев (9 200).

Прирост населения в Испании распределялся неравномерно. Во всех автономных сообществах и городе Сеута наблюдался рост, за исключением Мелильи, где численность населения несколько снизилась. Наибольший относительный прирост был зафиксирован в Арагоне (0,91%), Валенсийском сообществе (0,50%) и на Балеарских островах (0,42%) - эти регионы в последние годы привлекают все большую долю иммигрантов в силу своей привлекательности для проживания.

В годовом исчислении население Испании увеличилось более чем на полмиллиона человек (508 475), закрепив тенденцию к росту, которая усилилась после последствий пандемии и прибытия новых иммигрантов.

Помимо увеличения численности населения, выросло и количество домохозяйств, которое составляет 19 596 099 по всей Испании. Только во втором квартале появилось 49 221 новое домохозяйство, что отражает как демографическую эволюцию, так и изменения в структуре совместного проживания и семейных структур.

Ранее обновились ежемесячные данные о численности населения Казахстана.

#население #мигранты #Испания

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

В Германии ограничили полицию в слежке за смартфонами
Почти 20 поездов отменили во Франции из-за сильной жары
Да здравствует Кароль: новый президент Польши вступил в дол…
На юге Франции бушуют лесные пожары

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]