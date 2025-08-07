Фото: Getty Images

Во втором квартале 2025 года численность постоянного населения Испании достигла исторического максимума и составила 49,3 миллиона человек. Увеличение, более чем на 119 000 человек всего за три месяца, произошло в основном за счет мигрантов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюс

Испания в очередной раз побила демографический рекорд. Согласно последним данным, опубликованным Национальным институтом статистики (INE) в четверг, численность постоянного населения страны достигла 49,3 миллиона человек, что является самым высоким показателем за всю историю страны.

Внушительный рост, составивший 119 811 человек только во втором квартале этого года, в основном обусловлен увеличением числа жителей, родившихся за границей, что контрастирует с сокращением числа людей, родившихся в Испании, количество которых, по данным INE, уменьшилось на 18 120 человек.

В европейском контексте, характеризующемся старением населения и низким уровнем рождаемости, Испания не является исключением. Однако страна частично компенсирует эту динамику за счет иммиграции.

За период с апреля по июнь численность иностранного населения выросла на 95 277 человек и достигла 7 050 174 жителей. В то же время число граждан с испанским гражданством увеличилось на 24 534 человека, что в основном связано с процессом натурализации, а не с рождением.

Наибольшее число прибывших в страну за этот период пришлось на колумбийцев (36 100 человек), за ними следуют марокканцы (25 000) и венесуэльцы (21 600). Но они лидируют и среди уезжающих в обратном направлении: больше всего из Испании эмигрировало колумбийцев (9 800), испанцев (9 700) и марокканцев (9 200).

Прирост населения в Испании распределялся неравномерно. Во всех автономных сообществах и городе Сеута наблюдался рост, за исключением Мелильи, где численность населения несколько снизилась. Наибольший относительный прирост был зафиксирован в Арагоне (0,91%), Валенсийском сообществе (0,50%) и на Балеарских островах (0,42%) - эти регионы в последние годы привлекают все большую долю иммигрантов в силу своей привлекательности для проживания.

В годовом исчислении население Испании увеличилось более чем на полмиллиона человек (508 475), закрепив тенденцию к росту, которая усилилась после последствий пандемии и прибытия новых иммигрантов.

Помимо увеличения численности населения, выросло и количество домохозяйств, которое составляет 19 596 099 по всей Испании. Только во втором квартале появилось 49 221 новое домохозяйство, что отражает как демографическую эволюцию, так и изменения в структуре совместного проживания и семейных структур.

