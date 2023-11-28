Население не перестает критиковать плохое состояние дорог – Смаилов

По словам премьера, особое недовольство общественности вызывает некачественный ремонт. Только за этот год в госорганы поступило свыше 19 тыс. официальных обращений и жалоб на автодороги

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Меры по дальнейшему развитию автодорожной отрасли рассмотрели на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Глава правительства Алихан Смаилов указал на то, что от населения регулярно поступает критика насчет плохого состояния дорог. Особое недовольство общественности вызывает некачественный ремонт. Только за этот год в госорганы поступило свыше 19 тыс. официальных обращений и жалоб на автодороги.

«Например, жители Костанайской области написали коллективное обращение по поводу разрушенной дороги от станции «Узунколь» до села Троебратское. Более того, данная дорога связывает регион с соседней Северо-Казахстанской областью и является транзитной в Россию. Некачественную дорогу без щебня построили в этом году между станцией «Журын» и поселком Уркаш в Актюбинской области. Жители Тараза требуют завершить ремонт дороги в микрорайоне Карасу, который длится уже более года. Таких примеров множество во всех регионах», — перечислил Алихан Смаилов.

Он также добавил, что слабо ведется работа по обеспечению местной сети дорог экспертизой качества. При этом некоторые регионы ведут строительно-монтажные работы без контроля со стороны технического надзора.

Еще одной из злободневных проблем дорожной отрасли является нехватка битума.

«Не соблюдаются технологии использования битума, что также снижает качество дорожного полотна. Кроме того, акиматы затягивают предоставление земельных участков для проектов строительства и расширения объектов придорожного сервиса. Все эти факторы сказываются на развитии отрасли. Поэтому необходимо менять отношение к подходам в дорожном строительстве», — подчеркнул премьер.

Исходя из вышесказанного, глава правительства поручил обеспечить своевременную реализацию всех запланированных автодорожных проектов, принять меры по созданию инфраструктуры хранения битума и обеспечить контроль за соблюдением технологии его хранения и использования.

Вместе с тем он указал на необходимость проработать вопросы упрощения порядка выдачи земельных участков под строительство и расширение объектов придорожного сервиса.