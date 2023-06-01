Наш мир глазами ребенка

Вооружившись холстами, карандашами и красками, два десятка учащихся Детской художественной школы города Талдыкоргана уютно расположились на лавочках и газонах близ центральной площади. Такой творческий конкурс на свежем воздухе для ребят организовали областное управление культуры, архивов и документации совместно с галереей изобразительных искусств. Учреждения, к слову, на постоянной основе поддерживают будущих художников, привлекая их к различным мероприятиям.

Главная цель пленэра «Мир детства» – выявить и поддержать юные таланты, способствовать творческому раскрепощению ребят, ну и конечно же, подарить им яркие эмоции в этот праздник детства. А радости участники встречи не скрывают: конец учебного года, впереди – беззаботное лето, личный праздник с подарками – что может быть лучше? И все рисунки без исключения рассказывают о мире, счастье, любви, свободе и мечтах.

– В детской художественной школе учусь четыре года, – говорит участница пленэра Евгения Степенко. – Своим рисунком я хотела выразить радость детей, изобразить нас­тоящее счастье, которое бывает именно в детских глазах. Такая красота вокруг – солнце, свежий ветерок – хочется творить, рисовать все прекрасное, что окружает нас в этом мире.

– А я нарисовала папу и дочь на празднике, – рассказывает Анель Абдрахманова. – Для меня это самые счастливые детские воспоминания. Благодаря конкурсу погрузилась в такую радостную атмосферу, что время пролетело незаметно.

Без подарков организаторы конкурса не оставили никого: авторов самых интересных работ наградили ценными призами и дипломами, а всем остальным вручили наборы для творчества.