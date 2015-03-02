Наш ответ импорту Ринат КУЛЬМАГАМБЕТОВ, Атырауская область

Снятие таможенных и иных барьеров с созданием Евразийского экономического союза привело к усилению конкуренции и, как следствие, снижению цен на потребительские товары, что не может не радовать рядовых потребителей. Вместе с тем отечественные производители ощущают давление со стороны поставщиков из стран ЕАЭС. Однако своевременные меры в рамках государственно-частного партнерства позволили создать несколько десятков предприятий в разных отраслях экономики.

– Для активизации инвестиционной деятельности в регионе в уставный капитал СПК «Атырау» за два предыдущих года из областного бюджета выделено 10 миллиардов тенге. Благодаря финансовой поддержке акимата области совместно с частным бизнесом профинансировано 20 инвестиционных проектов на общую сумму 20,7 миллиарда тенге, – сообщил корреспонденту «Казахстанской правды» председатель правления АО «СПК «Атырау» Абат Тасимов.

По его данным, на сегодня реа­лизовано 12 инвестиционных проектов в сферах АПК, металлургии, стройиндустрии и производстве стройматериалов, легкой и пищевой промышленности, а также в сфере предоставления услуг. Еще 8 проектов общей стоимостью 11,8 млрд. тенге находятся на стадии реализации.

– В рамках ЕАЭС нашим предприятиям гораздо легче продавать свою продукцию. В то же время отсутствие таможенного оформления, гармонизация процедуры сертификации и единые технические регламенты позволяют приобретать на выгодных условиях необходимое сырье и компоненты для производства, – говорит А. Тасимов. – В прошлом году в рамках реализуемых проектов СПК «Атырау» в Российской Федерации было закуплено оборудование по переработке сельскохозяйственной продукции, металлоконструкции для возведения промышленных объектов, а также высокопродуктивный племенной скот.

В СПК «Атырау» намерены наращивать объемы производства готовой конкурентоспособной продукции. В ближайшем будущем реализуемые при содействии СПК крупные инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, строительной индустрии и пищевой промышленности позволят не только снизить зависимость от импорта потребительского рынка Атырауской области, но и наладить поставку готовых товаров в приграничные регионы России.



