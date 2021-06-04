Наше чувство Родины

Когда живешь за пределами Родины, то любовь к ней ощущается иначе, начинаешь больше ценить все то, что связано с Казахстаном. Особенно когда видишь наш голубой флаг, олицетворяющий мир, свободу и благополучие, на душе становится так тепло.

О том, что Турция дружественная для нас, братская страна, говорить излишне. И потому турки с удовольствием всегда принимают участие в мероприятиях, организовываемых бывшими казахстанцами. Так, в марте этого года было открытие площади и памятника нашему великому поэту Абаю Кунанбайулы. Пришло очень много наших соотечественников. По всей площади виднелись желто-голубые оттенки нашего флага. Многие пришли в национальных костюмах, камзолах, чапанах, принесли флаги нашей страны, играли на домбре. На площади звучали мелодии нашей Родины.

Когда проводятся мероприятия подобного рода, вначале всегда звучит гимн нашей страны. И каждый раз, когда он звучит, мы, приложив руку к сердцу, испытываем невероятную гордость. До пандемии мы каждый год всей диаспорой ездили в казахский аул в Турции – Алтай кей, где ежегодно проходила встреча казахов, проживающих в Турции. В этих поездках мы всегда надеваем свои национальные костюмы, берем наш голубой флаг. Собираются наши, звучат домбра, родная речь, раздают баур­саки и плов – все такое знакомое, родное, теплое, что в какой-то момент забываешь о том, что ты находишься не в Казахстане!

В 2019 году наша диаспора выступала на концерте в городе Нииде. Это мероприятие вызвало большой интерес со стороны местных жителей. На протяжении всего концерта к нам постоянно подходили жители города, чтобы сфотографироваться, спрашивали, откуда мы, говорили, что наши национальные костюмы очень красивые. В завершение концерта мы станцевали танец «Қара жорға», все с удивлением и восхищением смотрели на нас.

Но наша жизнь в Турции не ограничивается масштабными творческими мероприятия­ми. Мы регулярно проводим встречи, на которых обсуждаем жизнь и изменения в Казахстане. Опять же в кафе, где организуется встреча, мы с собой обязательно приносим и развешиваем свой флаг. Ежегодно на острове Хейбелиада в Стамбуле проходит акция «Бессмертный полк», в которой мы также участвуем и присоединяемся к шествию. Если раньше местные жители не знали, даже не слышали про Казахстан, то сейчас нас уже узнают, знают наш флаг, знают, что такое баурсаки, плов и манты.

В Стамбуле мы дружим со многими диаспорами. Нас всегда уважают, приглашают на свои праздники, официальные прие­мы. Однажды нам удалось побывать во дворце генерального консула Франции. И даже там, во французском дворце, мы расправили свой флаг.

К слову, к нашим мероприятиям часто присоединяются выходцы из других стран. Мы для них как мостик в наше общее прошлое. Так, представитель русской диаспоры в Стамбуле Людмила Горева не скрывает восторга от нашей культуры и национальной атрибутики. «Они солнечные люди, гостеприимные и добрые!» – написала про казахстанцев на своей странице Людмила после нашей очередной встречи.

Сила казахстанцев, проживаю­щих волею судьбы за пределами Родины, в единстве. Мы чувствуем ответственность за имидж нашей страны за рубежом. Наши флаг, гимн, герб – это не просто атрибутика. В них – наше чувство любви к Родине.