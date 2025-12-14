Участие в ней приняли замес­титель Председателя АНК, заведующий Секретариатом АНК Адми­нистрации Президента РК Марат Азильханов, заместитель акима Алматы Абзал Нукенов, представители этнокультурных объединений, НПО, структур ассамблеи города. Участники обсудили итоги трех десятилетий работы общественного института, опыт укрепления межэтнического согласия и национального единства, обозначили планы и приоритеты на 2026 год.

Как отметил Марат Азильханов, 30-летие АНК стало знаковым событием, наглядно показавшим роль ассамблеи как мощного института общественного единства. Юбилейный год продемонстрировал, что ассамб­лея вышла на новый уровень развития. Ключевым итогом года стали высокая оценка деятельности АНК со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева и запуск конкретных преобразований, включая соз­дание районных и студенческих ассамблей и обновление кадров за счет молодежи. Последнее, по мнению заместителя Председателя АНК, является обнадеживающим и правильным трендом.

В юбилейный год были реализованы сотни благотворительных и социальных инициатив, активно работали Клуб молодых ученых, Клуб журналистов, было опубликовано более 100 000 информационных материалов и проведено около 10 000 мероприятий. Формула «Единство – в многообразии» стала стержнем всех мероприятий. Марат Азиль­ханов отметил, что юбилей – это не только подведение итогов, но и движение вперед: курс на цифровизацию, расширение студенческих ассамблей, реализацию масштабных проектов и укрепление ценностей принципа «Мы разные – мы равные». Ассамблея и дальше будет оставаться институтом единства и гражданского согласия.

Подводя итоги 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, профессор университета NARХOZ, член Научно-эксперт­ного совета АНК, заместитель председателя Алматинского корейского национального центра Георгий Кан подчеркнул, что эта структура вывела национальную политику на институциональный уровень. И сегодня важно не только оценить пройденный путь, но и бережно сохранять и укреплять заложенные основы, обеспечивающие общественную стабильность и уверенность в будущем.

Заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов в своем выступлении подчеркнул уникальность казахстанской модели общественного согласия:

– Когда мы говорим о независимости, то в первую очередь говорим о единстве. АНК – один из опорных инструментов нашего единства. Мы высоко ценим вклад всех этнокультурных объе­динений и желаем им успехов в реализации проектов.

Участники отметили, что работа по продвижению ценнос­тей единства, дружбы и культурного разнообразия будет продолжена и в следующем году с новыми проектами и инициативами.