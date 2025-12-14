Наше единство – в многообразии

Статьи,АНК
109
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Прошедшая Республиканская конференция этнокультурных объе­динений «Қазақстан – бейбітшілік пен бірліктің кепілі» была приурочена к 30-летию Ассамб­леи народа Казахстана.

Участие в ней приняли замес­титель Председателя АНК, заведующий Секретариатом АНК Адми­нистрации Президента РК Марат Азильханов, заместитель акима Алматы Абзал Нукенов, представители этнокультурных объединений, НПО, структур ассамблеи города. Участники обсудили итоги трех десятилетий работы общественного института, опыт укрепления межэтнического согласия и национального единства, обозначили планы и приоритеты на 2026 год.

Как отметил Марат Азильханов, 30-летие АНК стало знаковым событием, наглядно показавшим роль ассамблеи как мощного института общественного единства. Юбилейный год продемонстрировал, что ассамб­лея вышла на новый уровень развития. Ключевым итогом года стали высокая оценка деятельности АНК со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева и запуск конкретных преобразований, включая соз­дание районных и студенческих ассамблей и обновление кадров за счет молодежи. Последнее, по мнению заместителя Председателя АНК, является обнадеживающим и правильным трендом.

В юбилейный год были реализованы сотни благотворительных и социальных инициатив, активно работали Клуб молодых ученых, Клуб журналистов, было опубликовано более 100 000 информационных материалов и проведено около 10 000 мероприятий. Формула «Единство – в многообразии» стала стержнем всех мероприятий. Марат Азиль­ханов отметил, что юбилей – это не только подведение итогов, но и движение вперед: курс на цифровизацию, расширение студенческих ассамблей, реализацию масштабных проектов и укрепление ценностей принципа «Мы разные – мы равные». Ассамблея и дальше будет оставаться институтом единства и гражданского согласия.

Подводя итоги 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, профессор университета NARХOZ, член Научно-эксперт­ного совета АНК, заместитель председателя Алматинского корейского национального центра Георгий Кан подчеркнул, что эта структура вывела национальную политику на институциональный уровень. И сегодня важно не только оценить пройденный путь, но и бережно сохранять и укреплять заложенные основы, обеспечивающие общественную стабильность и уверенность в будущем.

Заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов в своем выступлении подчеркнул уникальность казахстанской модели общественного согласия:

– Когда мы говорим о независимости, то в первую очередь говорим о единстве. АНК – один из опорных инструментов нашего единства. Мы высоко ценим вклад всех этнокультурных объе­динений и желаем им успехов в реализации проектов.

Участники отметили, что работа по продвижению ценнос­тей единства, дружбы и культурного разнообразия будет продолжена и в следующем году с новыми проектами и инициативами.

#АНК #30 лет #республиканская конференция

Популярное

Все
Зовет в горы Актас
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
«Барыс» поймал победную волну
Алматы – центр креативной индустрии
Задел на будущее
Хранители памяти в цифровую эпоху
С прицелом на экспорт
Наше единство – в многообразии
От диалога к ответственности
Тепло и свет дарящие
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Здесь делают чистую воду
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершен второй этап строительства проспекта
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Метель и осадки продолжатся в Казахстане
Следим за финалом, ожидаем побед
Руками к надежде
В Костанайской области открываются новые школы и внедряются современные стандарты
В Мангистау реализуется первый в Центральной Азии проект морской аквакультуры
Найти и сохранить
Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли энергетики за 2025 год
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Допинг-скандал с участием Алимханулы: в КФПБ сделали заявление
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
Запущен завод по переработке мяса птицы
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане

Читайте также

Здесь делают чистую воду
Тепло и свет дарящие
От диалога к ответственности
Хранители памяти в цифровую эпоху

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]