Насильника малолетних детей осудили в Павлодарской области

Жителя Павлодарской области приговорили к 8 годам лишения свободы за изнасилование детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу СМУС области.

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Обстоятельства дела в силу закона не могли быть оглашены, поэтому оно рассматривалось в закрытом судебном заседании.

М. обвинялся в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних потерпевших с использованием их беспомощного состояния (часть 4 статьи 120, часть 4 статьи 121 УК).

Подсудимый вину и заявленные иски не признал.

Как пояснили в суде, за эти особо тяжкие преступления предусмотрено 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Но так как М. совершил преступления в несовершеннолетнем возрасте, то по закону наказание ему может быть назначено на срок не более 10 лет. А ввиду отсутствия отягчающих обстоятельств наказание не должно превышать 3/4 от 10 лет лишения свободы.

Соответственно, по обеим вменяемым статьям суд назначил М. по 7,5 года заключения и по совокупности преступлений, путем частичного их сложения, окончательно назначил к отбытию 8 лет лишения свободы.

Осужденному нельзя 2 года занимать педагогические должности и работать с детьми.

Приговор в силу не вступил.