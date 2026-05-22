Олжас Бектенов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде

Фото: t.me/KZgovernment

Текущий год в Содружестве проходит под председательством Республики Туркменистан. Перед началом заседания СГП СНГ Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял глав правительственных делегаций.

В ходе двусторонней встречи Олжас Бектенов передал теплые слова приветствия от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в адрес национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.



Внимание было уделено вопросам торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, взаимодействию в сферах энергетики, сельского хозяйства. За январь-март 2026 года взаимная торговля между Казахстаном и Туркменистаном составила $125,3 млн, при этом экспорт вырос на 15% за счет увеличения поставок казахстанской сельхозпродукции. Отмечено, что Правительство Казахстана и Кабинет Министров Туркменистана планомерно работают над реализацией поставленной главами двух государств задачи по наращиванию товарооборота.





В заседании СГП СНГ участие приняли главы правительств Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, представители Туркменистана и Армении, а также Генеральный секретарь СНГ.

Традиционно заседание состоялось в узком и расширенном составах.

На заседании в узком формате обсуждены актуальные вопросы экономического взаимодействия стран-участниц СНГ, был принят отчет о ходе реализации Межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных. В рамках заседания в расширенном составе главы правительственных делегаций рассмотрели проект Концепции цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса государств – участников СНГ и План мероприятий по ее реализации, Стратегию конгрессно-выставочной деятельности СНГ на период до 2030 года.



Выступая на заседании в узком составе, Олжас Бектенов отметил, что Казахстан с принятием новой Конституции вступает в новый исторический этап своего развития и нацелен на устойчивый рост экономики. В этой связи затронуты вопросы, касающиеся взаимодействия в области экономики, цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта, агропромышленного комплекса, транзитной и логистической инфраструктуры, водной безопасности, а также культурно-гуманитарного сотрудничества, включая развитие волонтерского движения. По итогам 2025 года товарооборот РК со странами СНГ составил $38,4 млрд. За январь–март 2026 года объем взаимной торговли вырос на 17,1%.





Руководитель Правительства РК подчеркнул, что принятие и реализация Концепции цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса СНГ придаст дополнительный импульс модернизации промышленности и расширению технологического сотрудничества. В свою очередь Концепция сопряжения главных транспортных артерий СНГ, инициированная Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, обеспечит модернизацию инфраструктуры для оперативного перемещения грузов. Это сократит транспортные издержки и повысит конкурентоспособность транспортных маршрутов и их привлекательность для международных грузоотправителей и инвесторов, а также обеспечит эффективное использование транспортных коридоров в интересах социально-экономического развития государств – участников СНГ.



По итогам заседания подписан ряд документов, касающихся сотрудничества стран СНГ в сферах цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, конгрессно-выставочной деятельности и др.





Кроме того, принято решение об объявлении Молодежной столицей СНГ в 2027 году города Минск (Республика Беларусь), в 2028 году – города Караганда (Республика Казахстан). Международный проект направлен на вовлечение молодого поколения граждан в реализацию программ для устойчивого развития во всех сферах межгосударственных отношений.



Следующее заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств состоится в декабре т.г. в городе Москве.