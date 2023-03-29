Начало конкурса, организатором которого выступила Национальная академическая библиотека, было положено в цент­ральных библиотеках 17 областей и трех мегаполисов. Принять участие в нем изъявили желание более двух тысяч учащихся 5–7-х классов, но только 22 из них удалось пройти отбор в регионах и получить путевки в полуфинальную стадию уже на респуб­ликанском уровне. А в финале в Астане, куда специалистами из НАБ РК в режиме онлайн были отобраны лучшие из лучших, соревновались 11 участников этого литературного марафона.

– Наследие Шакарима – это сокровище казахского народа, достояние всего человечества. Цель нашей акции – популяризация и пропаганда духовного наследия мыслителя, сохранение и приумножение национальных ценностей, укрепление целостнос­ти нации и привлечение детей к неиссякаемому литературному источнику, коим, безусловно, являе­тся творчество Шакарима, – отметила генеральный директор Национальной академической библиотеки Газиза Нургалиева.

Победителей и призеров конкурса определило компетентное жюри. Гран-при завоевал ученик 6-го класса из Тараза Кайрат Айханым. Первое место занял Кадирхан Динмухаммед, пяти­классник из Шымкента. Второе место разделили три талантливых чтеца: ученик 6-го класса Амиртай Айару из Западно-Казахстанской области, ученица 7-го класса Гульназ Женисбек из Кызылординской области и Аружан Бартай из Восточно-Казахстанской области. Третье место заняли семиклассницы Гульназ Бахберген (Павлодарская область) и Айша Косбек (Костанайская область) и пятиклассник Журсун Азитай (область Жетысу).

Победителям и призерам были вручены ценные призы и дипломы, а всем остальным участникам – поощрительные призы и благодарственные письма.