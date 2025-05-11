Наследный принц Абу-Даби прибыл с официальным визитом в Казахстан
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Шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян прибыл в Астану с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина
В рамках визита на высшем уровне будут обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.
ОАЭ – ключевой торгово-экономический партнер Казахстана в арабском мире. Руководством двух государств принимаются совместные меры по увеличению товарооборота до $1 млрд.