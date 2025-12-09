Наставник – звучит гордо

Каждому, кто приходит работать на промышленное предприятие, подбирают наставника. Как правило, специалиста с большим опытом, у которого есть чему поучиться.

Фото пресс-службы АО "Qarmet"

Таков и наш герой – горняк Ерлан Жанбырбай. Он почти 20 лет работает на шахте: не только участвует в добыче угля, но и помогает готовить молодую смену. Дело это ответственное, ведь на опасном производстве, каким является шахта, наставник отвечает и за себя, и за своего подопечного.

– Сейчас на шахту приходит много молодых парней. На моем участке из ста человек примерно половина – это молодежь, – отмечает заместитель начальника участка шахты «Шахтинская» АО «Qarmet» Ерлан Жанбырбай. – Они у нас обучаются, проходят практику и делают первые шаги в профессии. Без наставника тут не обойтись. Каждого новичка «прикрепляют» к опытному специалисту, и они везде вместе. Получают одинаковый наряд, спускаются в шахту, отрабатывают смену и выезжают из шахты тоже вместе. Для меня быть наставником – это повод для гордости. Если тебе доверили молодого сотрудника, значит, ты достиг высокого уровня в своем деле.

Ерлан когда-то тоже был новичком. Пришел на шахту, не имея ни опыта, ни элементарных знаний от родственников-горняков, потому что в их семье никто не был связан с горнодобывающей отраслью.

Его карьера началась с самой низкой ступени – должности подземного горнорабочего. Потом шахтера отправили в учебный центр, где он освоил профессию горномонтажника. И тут Ерлан Жанбырбай стал подниматься по карьерной лестнице. В 2014 году окончил Карагандинский политехнический колледж и стал горным мастером. На протяжении последних семи лет занимает должность заместителя начальника монтажно-демонтажного участка.

– Мой участок – один из трех самых важных на шахте, – говорит наш герой. – Объясню, в чем заключается наша работа. Сперва лаву готовят проходчики, а потом подключаемся мы: монтируем комплексы и передаем их добычникам. Они уже непосредственно добывают уголь.

Рассказывая о работе, Ерлан Жанбырбай вспоминает своего наставника. Им был подземный горномонтажник Сергей Мураев. Сейчас он на заслуженном отдыхе, а его подопечный хорошо помнит советы старшего товарища. Самые важные касаются соблюдения техники безопасности. Без них, а еще каски, фонаря и самоспасателя под землей нельзя сделать и шагу.

– Мой наставник говорил, что в шахте нужно думать не только о себе, но и о безопасности тех, кто трудится рядом, – вспоминает Ерлан Жанбырбай. – Работа у нас тяжелая и опасная. Помню, как в первый раз спустился в шахту. Нас тогда было двое. Мы пошли на свои рабочие места, а когда после смены вернулись к стволу, чтобы сесть в клеть, то не узнали друг друга. Мы были все в саже и с круглыми испуганными глазами. Поначалу страшно было, а потом ничего, привыкли.

Ерлан Жанбырбай отмечает, что с приходом отечественного инвестора работать на шахте стало безопаснее. Компания Qarmet взяла курс на цифровизацию и усиление мер промышленной безопас­ности. В частности, на угольных предприятиях внедряется система подземной радиосвязи и позиционирования. Создан аналитический центр, куда в режиме реального времени стекается информация о работе оборудования, уровне метана, местонахождении и передвижении шахтеров. Если возникнет нештатная ситуация, то можно оперативно связаться с теми, кто трудится под землей, и объявить эвакуацию.

– Теперь, когда у нас появились рации, стало очень удобно. Они работают на любой глубине, – продолжает горняк. – Если в шахте что-то случилось, можно оперативно сообщить об этом на поверх­ность. А раньше приходилось ходить по выработке и искать, где стоит телефон. К тому же у нас на шахте действует сис­тема позиционирования. Если начнется эвакуация, то каждый, кто работает под землей, немедленно узнает об этом: нач­нет моргать лампа на его каске, в которую встроен специальный чип.

Ерлан Жанбырбай убежден, что работа на шахте – это дело настоящих мужчин. Он старается поддерживать себя в хорошей физической форме: тягает «железо» в тренажерном зале, ходит в бассейн и увлекается футболом. Ерлан женат, воспитывает двух сыновей. Старший учится в 11-м классе и собирается пойти по стопам отца: хочет получить техническое образование и стать горняком. Ерлан Жанбырбай это его стремление одобряет. Быть может, он станет основателем трудовой династии...

