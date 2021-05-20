Настоящий «следак»

Новому поколению казахстанцев, наверное, трудно осознать весь ужас кризиса, который спровоцировал распад СССР. Сегодняшние трудности – это прямо скажем «семечки» для людей, переживших радикальные реформы того времени. Когда вместо утопии коммунизма казахстанцы столк­нулись с реальностью дикого рынка, когда многие профессии обесценились, наступила тотальная безработица и, как следствие, страну захватил невиданный ранее рост преступности.

Фактически республика стояла на краю пропасти. И главное достижение Елбасы в том, что он сумел увлечь за собой страну и народ, не допустил сползания к катастрофе. Каждого из тех, кто трудился не покладая рук в тот непростой период, можно назвать соратниками Елбасы.

Улугбеку Патсаеву, как и многим его ровесникам, довелось жить и трудиться в эту непрос­тую, но интересную эпоху. Незадолго до развала Советского Союза он пришел работать в органы прокуратуры и видел, как буквально на глазах формируется государственность Казахстана.

Достойный пример

Ведя рассказ об Улугбеке Патсаеве, нельзя не вспомнить его отца – ветерана Великой Отечест­венной войны, который стал ярким примером для всех.

– Образованный, интеллигентный, настоящий патриот и глава большого семейства, наш отец для всех детей был образцом. Он всегда поддерживал меня во всех начинаниях, но, к сожалению, очень рано ушел из жизни – дали знать о себе фронтовые ранения, – рассказывает Улугбек Каныбекович.

Каныбек Патсаев был призван на фронт в возрасте 22 лет и с 1942 года воевал на Первом и Втором Украинском, затем на Степном и Воронежском фронтах. Начинал службу в качестве адъютанта командира стрелкового батальона, затем стал командиром взвода. Будучи уже командиром роты, участвовал в сложнейших военных операциях, освобождал Венгрию, Румынию и Чехословакию. Завершил войну в звании капитана пехоты.

– Отец был дважды удостоен ордена Красной Звезды, награж­ден орденом Александра Невского – эту награду получали только офицеры высшего звена, а он был всего лишь командиром батальо­на, – с гордостью рассказывает собеседник.

После войны Каныбек Патсаев окончил филфак КазГУ и агрономический факультет Ташкентского сельскохозяйственного университета, занимал ответственные посты, внося свой вклад в развитие региона. Последние 15 лет работал директором совхоза, был дважды награжден орденами Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.

У Каныбека Патсаева и его жены Кундызай, удостоенной почетного звания матери-героини и ордена Золотой Звезды, родились 10 детей. Улугбек Каныбекович появился на свет 30 июня 1958 года в Арысском районе Южно-Казахстанской области. Впоследствии он заслуженно получил звание почетного гражданина Мактааральского района.

До службы в армии, которую будущий генерал проходил в Монголии, он отучился в Алматинском политехническом техникуме и поработал в родном совхозе. А в 1985 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова и был избран секретарем комитета комсомола родного факультета.

– Еще в армии я принял решение пойти учиться на следователя. Наверное, вдохновил популярный в те годы фильм «Следствие ведут знатоки», – вспоминает Улугбек Каныбекович. – Так что это был осознанный выбор, о котором я впоследствии никогда не жалел. Большая часть моей службы была связана со следственной работой.

В органы прокуратуры Улугбек Патсаев пришел в 1987 году. До 1995-го работал на различных должностях, начиная от помощника прокурора района и следователя до старшего помощника Генерального прокурора. Об уже тогда высоком авторитете Улугбека Каныбековича говорит тот факт, что в штате Генпрокуратуры в те годы существовала лишь одна такая должность.

В 1995-м в результате реорганизации правоохранительных органов был создан Государственный следственный комитет. Улугбек Каныбекович прошел путь от начальника Управделами в ГСК до заместителя председателя Следственного комитета Министерства внутренних дел республики.

Диктатура закона

В начале 1990-х казахстанская система правосудия переживала глубокий кризис. Она оказалась не готова к экономическим и политическим переменам, не соответствовала новым реалиям. Это закономерно привело к росту социального напряжения. К тому же теневая экономика с ее нелегальными финансовыми потоками взрастила новые ряды организованной преступности, которая стремилась подмять под себя зарождавшийся бизнес.

В результате вооруженных столкновений с 1992 по 1994 год от рук преступников погибли 76 и получили ранения 235 работников органов внутренних дел. В итоге Первым Президентом было введено круглосуточное патрулирование органами милиции совместно с войсковыми нарядами вокзалов, аэропортов и культурно-зрелищных учреж­дений. Создавались мобильные группы захвата из числа наиболее подготовленных работников правоохранительных органов.

Между тем отдельные недовольные элементы стали поговаривать о некоем покушении на собственные свободы. Нурсултан Назарбаев поставил во всех этих спорах точку, когда в одном из своих интервью отметил: «Всегда говорил: я за диктатуру – диктатуру закона. Так вот, когда-то за это надо было браться. Взялись. Однако начали наводить порядок и порой слышим: чего это по улицам мальчишки с автоматами ходят, людей тревожат… А когда убивают казахстанцев (в 1994 году были убиты 4 тысячи человек), это что – демократия?»...

В таких условиях начинался принципиально новый период и в истории надзорных органов. Постановлением Верховного Совета РК от 17 января 1992 года был введен в действие Закон «О прокуратуре РК», в соответствии с которым прокуратуре была отведена главная роль в укреплении конституционной законности и правопорядка. Большое внимание этому вопросу с первых дней независимости уделял Нурсултан Назарбаев.

Прокуратура должна была трансформироваться из карательного органа в правозащитный. Происходящие в стране и законодательстве перемены выдвинули на первый план человека как высшую ценность общества, расширялись права граждан на судебную защиту.

«Глубоко уверен, что возрождение и процветание республики возможны лишь в том случае, если в основу государственной политики будет положен тезис: не человек для государства, а государство для человека. На прак­тике это означает построе­ние в Казахстане такого общества, в котором обеспечивались бы все индивидуальные свободы личности и каждый мог бы реа­лизовать свои возможности, в котором именно человек будет главным социальным прио­ритетом деятельности любых экономических и политических структур», – говорил в 1991 году Нурсултан Назарбаев.

И этот вектор – защиты прав граждан – реализовывался на протяжении всех последующих лет. Благодаря прокурорским проверкам удавалось восстановить трудовые права казах­станцев, годами не получавших заработную плату. Встала прокуратура и на защиту предпринимателей, причем первой среди бывших союзных республик. Прокуратуре было запрещено вмешиваться в дела бизнеса. Ведь множество незаконных проверок предпринимателей затрудняло их деятельность, а то и вовсе влекли разорение.

Принятая 24 августа 2009 года Концепция правовой политики РК определила органы прокуратуры ядром правоохранительной системы страны. Она прямо указывает на необходимость повышения координирующей функции прокуратуры по отношению к правоохранительной деятельности.

Введены правовые механизмы защиты собственности, проведена гуманизация уголовного законодательства по преступлениям, не представляющим большой общественной опасности. Расширена сфера применения наказаний, не связанных с лишением свободы, а также альтернативных аресту мер пресечения.

«Хоргосское» дело

Этапы развития прокуратуры совпадали с этапами жизни нашего государства, и она старалась всегда идти в ногу со временем, отслеживая политическую, экономическую, социальную си­туацию.

…Возвращение в органы прокуратуры для Улугбека Патсаева в 2008 году стало знаковым: как раз в это время шла реформа, вернувшая прокуратуре следственные функции. До 1990-х годов прокурор обладал правом самостоятельного расследования резонансных уголовных дел. Потом эта функция была исключена, но необходимость осталась. Ведь когда в деле присутствуют интересы нескольких правоохранительных органов, для объек­тивного расследования нужен независимый арбитр.

Улугбек Патсаев был назначен заместителем начальника департамента специальных прокуроров. Ему предстояло применить свой практический опыт в возрождении мощного корпуса следователей надзорного органа.

Почти 20 лет прокуратура была лишена следственных полномочий. А потому возникла проблема укомплектования подразделений специальных прокуроров достойными следственными кадрами, способными распутывать самые сложные, многоэпизодные, громкие дела. Успех этой работы могли обеспечить только грамотные и компетентные следователи и аналитики.

– До сих пор идут разговоры о том, что прокуратура – надзорный орган, и она не должна иметь своего следственного подразделения. Хотя в других постсоветских странах функции расследования у прокуратуры сохранились, – говорит Улугбек Патсаев. – К сожалению, в результате реорганизаций следственный аппарат прокуратуры размылся, мы набирали порядка 150 следователей из всех правоохранительных органов. За 20 лет выросло целое поколение прокуроров-теоретиков, которые сами ни одного дела не закончили, а должны были давать грамотные указания матерым «следакам».

Спецпрокурорам поручались самые значимые дела, где налицо были факты неполного, необъек­тивного расследования, волокиты. Самый удачный пример в защиту того, что следствие в прокуратуре должно быть, – «Хоргосское» дело, когда понадобилось преодолеть межведомственную конкурентность и обеспечить максимальную объективность.

На новой должности Улугбек Патсаев вновь показал себя талантливым организатором и руководителем, сумел грамотно расставить приоритеты, наладить механизм и порядок расследования, много сделал для развития службы специальных прокуроров в регионах. По решению Высшей аттестационной комиссии и единогласному мнению членов коллегии Генеральной прокуратуры в сентябре 2012 года он возглавил депар­тамент спецпрокуроров.

И мог бы заниматься лишь администрированием и общим руководством. Но он активно вел следственную работу, лично возглавлял межведомственные следственные группы. К примеру, в «Хоргосском» деле такая группа состояла из 271 следователя и оперативника.

Сегодня можно без сомнения сказать, что это стало главным уголовным делом в профессиональной карьере Патсаева, несмот­ря на то что по его завершении он прослужил еще несколько лет.

Улугбек Каныбекович вспоминает:

– Тогда я находился в командировке в Алматы 1 год и 8 месяцев. Мы собрали группу, распределили по блокам. Предстояло завершить самое объемное в истории следственной практики дело. К уголовной ответственности было привлечено 45 фигурантов, среди которых руководящий состав правоохранительных органов, брокеры, таможенники, сотрудники специальных структур. Когда приступили к формированию дела, получилось 1 578 томов. Только обвинительное заключение на русском языке занимало более 30 томов и столько же – на казахском!

За это время домой в столицу генерал приезжал лишь с докладами руководству и сразу возвращался в Алматы. Работали по 12 часов в сутки, а то и более, жили в кабинетах. Так что в ­2013-м, когда дело было отправлено в суд, все испытывали только радость и облегчение.

Трудностей в деле, конечно, было много. В первую очередь межведомственное противодейст­вие. Каждый из задействованных органов – КНБ, Финансовая полиция, МВД, Таможенный комитет – считал, что их сотрудники невиновны. Нужно было дать действиям каждого фигуранта объективную оценку, виновных привлечь к ответственности, а в отношении невиновных прекратить преследование.

В итоге были осуждены 45 человек, возмещен значительный ущерб государству. Патсаев уверен, что в будущем это громкое дело будет примером для следственных работников, студентов.

Главное – доверие граждан

– Каждое наше дело – отдельный проект, начинается он с сос­тавления плана и выработки версий и заканчивается процессуальным решением. Главный критерий оценки – доверие граж­дан. Считаю, что спецпрокуроры доказали свою эффективность и беспристрастность, – говорит Улугбек Каныбекович. – Руководство страны поручает им расследование особо важных дел, коллеги из правоохранительных органов передают свои дела, чтобы снять межведомственное противостояние, потерпевшие и их родственники просят установить истину. Даже адвокаты считают, что заявления о нарушении их прав должны рассмат­ривать только спецпрокуроры. Это показатель доверия.

Помимо «Хоргосского» дела на счету у генерала и спецпрокуроров немало других. В 2016 году в Южно-Казахстанской области была арестована преступная группа под руководством Тулешева, на ее счету сбыт наркотиков, оружия, боеприпасов, устранение конкурентов, попытка захвата власти. Организатор получил 21 год тюрьмы, осуждены 24 его подельника. Примерно тогда же спецпрокуроры распутали Атырауский спрут, за решеткой оказались 12 полицейских, которые держали в страхе весь город, фабриковали уголовные и административные дела на неугодных, принимали участие в убийствах.

Свои огромные практические знания и талант руководителя применяет генерал и после выхода на пенсию.

– Самым важным в моей работе было человеческое отношение с сотрудниками и подчиненными. Я никогда не понимал, как можно унижать, оскорблять кого-то, устраивать гонения. Вот сейчас уже три года на пенсии, но мы постоянно встречаемся с коллегами, с радостью делимся новостями, воспоминаниями, – говорит Улугбек Каныбекович.