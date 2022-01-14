Настроены на расширение связей

Свежий выпуск
194

Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадовым.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадов поздравил Алихана Смаилова с назначением на пост Премьер-министра Республики Казахстан. Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также высказал поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент.

Премьер-министр АР Али Идаят оглы Асадов пригласил Премьер-министра РК Алихана Смаилова совершить визит в Азербайджан в удобное для него время.

«Азербайджан является надеж­ным стратегическим партнером Казахстана. Между нашими странами налажены конструктивный политический диалог и плодо­творное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей», – сказал Алихан Смаилов.

По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил 261 млн долларов, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 года. В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Популярное

Все
Люди вовсе не отказались от профессиональных источников информации, просто они повысили требования к скорости ее доставки
Все без исключения страны ядерного клуба модернизируют свои арсеналы, сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира в ежегодном отчете
Разработка двух кокшетауских школьниц – добавка, повышающая питательную ценность кисломолочных продуктов, – заняла третье место на республиканском конкурсе
Растет число беженцев
Борьба с «одиночеством»
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Экологическая головоломка
Студенческий квартирный вопрос
На Международном форуме волонтеров в Астане Атырауский регион представят четыре делегата
Дарын – руководитель общественного объединения «Мархабат.KZ» и папа особенного ребенка
Тариф хотят «подогреть»
Чистюлям – автомобили, скверы, спортплощадки!
Нужны региональные кинофонды
В продаже близнецов подозревают кызылординку
Образованные люди – капитал страны
Есть такая гвардия!
Информационный контекст женского лидерства
Стена памяти
До завершения легализации иностранных автомобилей остаются считанные дни, и многие граждане беспокоятся о том, что они могут не успеть узаконить правообладание своим железным другом
На правительственном часе в Мажилисе были обсуждены вопросы импортозамещения плодоовощной продукции, ее переработки и хранения
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
В области Абай на тушении лесного пожара работают 14 вертолетов
БАКАД запустили в Алматинской области
Хроническое отсутствие воды в кранах вынудило жильцов некоторых жилых комплексов Астаны выйти на стихийные митинги с перекрыванием дорог
Вот уже несколько дней вся страна переживает трагедию, развернувшуюся в области Абай. Огонь не намерен отступать, борьбу с ним продолжают вести пожарные расчеты, военные и добровольцы
Инфляция в нынешнем мае в нашей стране составила 15,9% и замедлилась на 0,9%
Строить себе дом заставлял начальник подчиненных в Кызылординской области
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
В беседе со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожара в резервате «Семей орманы» в области Абай, Глава государства отметил особый вклад волонтеров
Майор полиции поставил на поток сбор денег с нарушителей административного законодательства
Ситуация с пожаром в Абайской области на 13 июня
Наркоплантация укрывалась в зарослях саксаула в Кызылординской области (видео)
Ситуация с пожаром в Абайской области на 14 июня
Премьер поручил в 10-дневный срок выяснить все обстоятельства происшествия в области Абай
Найден трактор пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Стала известна причина смерти пропавшего тракториста лесхоза в Абайской области
Казахстан успешно завершил процедуру оценки системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Тернистый путь к знаниям
Высокая миссия зергера

Читайте также

Защищать права потребителей
Дым над столицей
Разделяю инициативы Главы государства
Решать проблемы вместе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]