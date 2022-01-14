Настроены на расширение связей

Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадовым.

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадов поздравил Алихана Смаилова с назначением на пост Премьер-министра Республики Казахстан. Он также выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также высказал поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент.

Премьер-министр АР Али Идаят оглы Асадов пригласил Премьер-министра РК Алихана Смаилова совершить визит в Азербайджан в удобное для него время.

«Азербайджан является надеж­ным стратегическим партнером Казахстана. Между нашими странами налажены конструктивный политический диалог и плодо­творное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей», – сказал Алихан Смаилов.

По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил 261 млн долларов, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 года. В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.