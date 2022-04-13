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​​​​​​​Настрой на конструктивный диалог
Сыздыкова Лилия
корреспондент

Государственный секретарь РК Ерлан Карин провел встречу с заместителем Госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зея.

В ходе встречи Ерлан Карин рассказал о проводимых в стране масштабных реформах, направленных на системную политичес­кую и социально-экономическую модернизацию страны.

В частности, Государственный секретарь отметил, что Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева является частью долгосрочного курса обновления страны и процесса политичес­кой модернизации. Он отдельно остановился на ключевых инициативах Главы государства по формированию более эффективного баланса полномочий между ветвями власти, дальнейшему развитию многопартийной сис­темы, институтов гражданского общества и защите прав человека.

Узра Зея приветствовала инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, подтвердив поддержку США проводимых Казахстаном реформ в политической и экономической сферах. Заместитель Госсекретаря США выразила готовность оказывать дальнейшее содействие усилиям республики в продвижении демокра­тических процессов.

В заключение беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру двустороннего взаимодействия.

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