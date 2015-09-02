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Насыщенная поездка
Даулет ЕЛЕУСИЗОВ
Вице-премьер осмотрел ряд объектов социальной сферы города. В частности, он ознакомился с работой родильного дома и побывал в средней школе, где провел встречу с директорами общеобразовательных организаций.
Знакомство с развитием соцсферы продолжилось в аульном округе Акай Кармакшинского района, где Б. Сапарбаев посетил детский сад и осмотрел строительство средней школы на 600 мест. Завершился первый день рабочей поездки ознакомлением с мемориальным комплексом Коркыт-ата, реконструи­рованным в 2014 году, а также открытием в поселке Жосалы Кармакшинского района историко-краеведческого музея и библиотеки.
Выступая на открытии музейного комплекса, Б. Сапарбаев отметил важность объектов культуры для повышения образовательного уровня населения и воспитания патриотизма. Вице-премьер выразил уверенность, что комплекс превратится в интеллектуальный центр, который будет интересен для всех поколений казахстанцев.

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