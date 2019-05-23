National Geographic и Pernel Media снимут документальные фильмы к тысячелетию Мангистау

В текущем году древняя земля Мангистау, которую согласно историческим преданиям в разные эпохи населяли семь народов, отметит свое тысячелетие. Нашлись доказательства, подтверждающие, что название края "Мангистау" было нанесено на страницах истории 10 веков назад. Об этом сообщил глава региона Ералы Тугжанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Мангистауской области.
"Я рад сообщить о том, что установлена историческая дата происхождения названия нашего края Мангистау – тысячелетие. В истории страны нам известны города Тараз и Шымкент, Туркестан и Алматы, отметившие свое тысячелетие. Наш благословенный край в этом ряду станет пятым", - сказал Тугжанов.
В целях систематизации истории Мангистау в рамках программных документов "Духовная модернизация", "Семь граней великой степи", реализуемых по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, на международном уровне была организована комплексная экспедиция, в которой участвовали более 20-ти ученых из Казахстана, России, Азербайджана и Турции. К проведению научных исследований были подключены и специалисты Великобритании и Ирана. В результате проведения комплексных работ были получены новые сведения. Нашлись подтверждения тому, что история древнейшего Мангистау берет свое начало с эпохи энеолита, т.е. с 6000-летия до н.э., а также доказано, что историческое название Мангистау (Мангышлак) появилось в 1000 году нашей эры.
В результате международной экспедиции по исследованию историко-культурного наследия региона, археологами были найдены 5 подземных мечетей, обнаружены более 20 колодцев и около 20 каменных тамги. Работы ученых были широко освещены в печатных СМИ Франции, Великобритании, Турции, Азербайджана, России.
По словам Ералы Тугжанова, данные о ряде этих и других исторических фактов удалось получить благодаря слаженной работе 70-ти ученых, приехавших из 7 стран мира, за кратчайшие 1,5 года.
"В связи с этим, учитывая точность сведений, приведенных научными работниками, объявляю "Тысячелетие Мангистауской области"! Мероприятию будет дан старт 4 июня, когда страна отмечает национальный праздник, посвященный государственным символам Республики Казахстан", - объявил глава региона.
Как отметили в областном акимате, в нынешнем году в рамках установления 1000-летия упоминания названия Мангистау на страницах истории будут организованы:
- Международная научная конференция "Волны истории: Тысячелетие Мангистау";
- Комплексные археологические раскопки по древним городищам Великого Шелкового пути (Алтынказған, Каракабак, Кызылкала, Кетиккала); научно-исследовательские работы в подземных мечетях и на наскальных изображениях, будут приняты меры по их охране;
- Будут сняты документальные фильмы всемирно известным американским телеканалом National Geographic и французской компанией Pernel Media;
- Будут продолжены работы по внесению в список мировых наследий ЮНЕСКО городища Кызылкала.
"Работы, осуществляемые на системной основе, найдут свое дальнейшее продолжение. Они не ограничатся празднованием установления даты 1000-летия истории Мангистау. Это является лишь началом больших дел. Исследования древнейшей истории Мангистау, уходящей корнями вглубь, будут продолжены и впредь. Все вышеперечисленные мероприятия посвящены во благо народа, в том числе это большие дела, которые совершаются ради нашего подрастающего поколения", - отметил Ералы Тугжанов.
