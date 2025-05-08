Нацбанк обновил дизайн мерных золотых слитков

Банки и финансы
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Дана Аменова
корреспондент

Они будут представлены в пяти вариантах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Программа по реализации и выкупу мерных слитков была запущена НБК в 2017 году как дополнительный инвестиционный инструмент. С момента запуска программы дизайн слитков оставался неизменным, сообщает Kazpravda.kz 

По информации пресс-службы главного монетарного регулятора, в 2025 году НБК внедряет новую концепцию дизайна, отражающую культурное наследие Казахстана. С конца II квартала 2025 года станут доступны мерные слитки в обновленном дизайне, основанном на концепции петроглифов. 

Новый дизайн является отражением уникального памятника мирового наскального искусства, изображения передают мировоззрение и быт людей, живших на территории Казахстана более четырех тысяч лет назад. Благодаря эксклюзивному дизайну мерные слитки приобретают не только инвестиционную, но и коллекционную ценность.

Мерные слитки, как и прежде, будут представлены в пяти вариантах: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов.

Там же напомнили, что покупка и продажа мерных слитков для населения доступна через Halyk Bank, Евразийский банк, Jusan Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Также ранее Нацбанк распространил предупреждение об участившихся случаях предоставления злоумышленниками поддельных документов с использованием их официального бланка. 

#Нацбанк #золото #слитки #дизайн

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