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Нацбанк распространил предупреждение об участившихся случаях предоставления злоумышленниками поддельных документов с использованием их официального бланка, сообщает Kazpravda.kz

Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Нацбанка, в которых уведомляют граждан о наличии «кредитного счета» или необходимости погашения возникшей кредитной задолженности. Для большей достоверности на поддельных документах размещаются подписи, имена и печати «уполномоченных лиц» главного монетарного регулятора. Ложные данные предоставляются злоумышленниками в том числе для осуществления денежных переводов или хищения денег граждан.

Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для создания фейковых видеороликов с использованием лиц работников Нацбанка. При этом они размещают в социальных сетях поддельную рекламу о фальшивых инвестиционных компаниях и предоставлении бесплатной юридической помощи по возврату похищенных денег.

В этой связи Нацбанк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять деньги на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам.

В главном монетарном регуляторе напомнили, что там не обслуживают счета физических лиц, не занимаются кредитованием граждан, не предоставляют юридические услуги, а также не проводят денежные расчеты с населением.

«Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Нацбанк рекомендует при поступлении звонков от якобы работников госорганов или Нацбанка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа. Если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК», – говорится в информации НБ РК.

Ранее стало известно, что Нацбанк Казахстана на очередном заседании по денежно-кредитной политике принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5%.