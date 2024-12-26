Нацбанк утвердил 5-летнюю стратегию цифровизации финрегуляторов

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Стратегия насчитывает более 100 проектов, которые охватывают развитие инфраструктуры нового поколения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правления главного банка страны утверждена стратегия цифровизации регуляторов финрынка до 2029 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Сообщается, что правлением утверждена Стратегия цифровой трансформации регуляторов на финансовом рынке на 2025-2029 годы с учетом развития цифровых активов, технологий, ESG-рисков и меняющейся структуры финансового сектора.

Документ нацелен на сохранение лидерства Казахстана в цифровой трансформации финансового сектора, создание цифрового центрального банка, формирование равнодоступной цифровой инфраструктуры для участников финансового рынка, внедрение дата-центричных подходов для повышения устойчивости и эффективности надзора, развитие технологических платформ и современной ИКТ-инфраструктуры, а также снижение регуляторной нагрузки через стандартизацию процессов обработки данных.

Отмечается, что стратегия насчитывает более 100 проектов, которые охватывают развитие инфраструктуры следующего поколения, создание перспективной технологической базы и современную инфраструктуру управления данными, а также создание единого центра ИТ-услуг и внедрение гибких методов управления.

Кроме того, на заседании правления НБК были рассмотрены вопросы по внесению изменений в нормативные правовые акты по вопросам предоставления отчетности банками второго уровня и другими финансовыми организациями.

Ранее сообщалось, что АРРФР хочет разрешить банкам создавать финтех-стартапы.

#цифровизация #Нацбанк #финрегулятор #стратегия

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