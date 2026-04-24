Нацгвардия реализует музыкальный проект Guard Next

В преддверии 7 мая - Дня защитника Отечества в стране особое значение приобретают проекты, направленные на укрепление патриотического духа и формирование современного образа военной службы. Одним из них является реализуемая Национальной гвардией МВД РК программа National Guard Next Generation. Её частью стал музыкальный проект Guard Next.

В рамках Guard Next Образцово-показательный оркестр Национальной гвардии проводит выступления в высших учебных заведениях Астаны, даря студентам яркие музыкальные вечера. Эти концерты выходят за рамки культурного мероприятия, становясь эффективной площадкой для патриотического воспитания и повышения интереса молодежи к военной службе.

Духовой оркестр, сформированный из военнослужащих, представляет мировые хиты и отечественные композиции в современном звучании, создавая особую атмосферу для зрителей. Сочетание актуальных поп-попурри и ретро-мелодий демонстрирует, что армия - это не только строгая дисциплина, но и среда с высоким духовно-культурным потенциалом.

Дополняют программу элементы строевого дефиле Роты почетного караула, усиливающие зрелищность и оставляющие у аудитории яркие впечатления.

Важно отметить, что подобные мероприятия способствуют продвижению принципа «Закон и порядок», формируя правовую культуру общества. Именно высокий уровень правосознания является основой устойчивого развития, безопасности и справедливости.

Ценности дисциплины, ответственности и уважения к закону, лежащие в основе военной службы, находят отражение в концертных программах и становятся наглядным ориентиром для молодежи.