Национальную цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане

Новую информационную систему презентовали на очередном заседании Совета по привлечению инвестиций, прошедшем под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная цифровая инвестиционная платформа предполагает создание информационной системы по комплексному сопровождению инвестпроектов. Ожидается, что она будет одинаково полезна для всех сторон – предпринимателей, представителей госорганов, финансовых институтов и квазигоссектора.

"Функционал цифровой платформы позволит полностью охватить все процессы, в том числе государственные услуги, доступные инвесторам в Республике Казахстан", - отметили в Кабмине.

На заседании было подчеркнуто, что Национальная инвестиционная платформа разрабатывается в первую очередь для инвесторов. Поэтому она должна содержать все предлагаемые меры поддержки и быть максимально удобной для пользователей.

Ожидается, что Национальная инвестиционная платформа позволит не только упростить многие процессы, но и обеспечить их прозрачность, что значительно повысит инвестиционную привлекательность страны. В этой связи госорганам поручено ускорить завершение ввода платформы в эксплуатацию и внести в систему все данные по инвестиционным проектам.