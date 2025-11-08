Национальные ценности в эпоху ИИ

Сенат
150
Ербол Тишкамбаев

Под председательством Маулена Ашимбаева состоялось очередное заседание диалоговой площадки «Ұлттық мүдде»

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Как не утратить духовные и нравственные ориен­тиры под влиянием цифровых технологий и эффективно использовать потенциал искусственного интеллекта для продвижения национальных ценностей в соответствии с требованиями времени? Об этом шла речь в ходе встречи в Национальном музее представителей интеллигенции и экспертного сообщества.

Приветствуя участников заседания «Ұлттық мүдде», спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев отметил масштабы влияния процессов глобальной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта на все сферы общественной жизни и деятельности: от образа миропорядка и до системы ценностей, мышления и поведения. В этих условиях, как он подчеркнул, важной задачей является определение ценностных ориентиров и путей их адаптации к новым реалиям, а также синхронизации с требованиями времени через новые инструменты. Спикер Сената подчеркнул, что приоритетное внимание идеологической работе в этом направлении уде­ляет в своих выступлениях Глава государства.

– Президент страны
Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил конкретную задачу по преобразованию Казахстана в по-настоящему цифровую страну в течение трех лет. Этот процесс придаст новый импульс укреплению национальной идентичности. Надеемся, что в ходе встречи будут всесторонне обсуждены эти направления и вопросы использования цифровых технологий для продвижения национальных ценностей, а также озвучены новые предложения, – сказал в своем выс­туплении Маулен Ашимбаев.

Как отметил спикер палаты, сегодня человечество вступает в новую технологическую эру. Если в прошлом году бизнес инвестировал в сферу искусственного интеллекта более 250 млрд долларов, то показатели этого года выросли в разы. Кроме того, в прошлом году 78% мировых компаний подтвердили, что используют искусственный интеллект. Это также говорит о сверхвысоких темпах развития и внедрения в нашу жизнь искусственного интеллекта. В связи с этим Маулен Ашимбаев отметил, насколько важно разглядеть возможности цифровой эпохи и не воспринимать ее в качестве угрозы, а, наоборот, укрепить национальный и цифровой иммунитет.

– В целом национальные ценности, невзирая на происходящие перемены и смену эпох, должны быть прочным фундаментом и верным ориен­тиром для нас. Вместе с тем особое значение имеют такие общечеловеческие понятия, как честность, трудолюбие и ответственность. Мы должны приложить общие усилия, чтобы транслировать национальные ценности в цифровое пространство. То есть цифровизация – эффективный механизм продвижения национальных ценностей в современном мире. Цифровую эпоху важно рассматривать как возможность, а не как угрозу, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

В ходе экспертного обсуждения на диалоговой площадке «Ұлттық мүдде» с докладами наряду с сенаторами также выс­тупили директор Национального музея Берик Абдыгалиулы, председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, заслуженный деятель Казахстана Баянгали Алимжанов, ректор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Арман Жудебаев, художественный руководитель театра «Жастар» Нурканат Жакыпбай, CEO CodiPlay Данабек Калиаждаров, заведующая отделом КИСИ при Президенте РК Салтанат Ермаханова, художник Сырлыбек Бекботаев, директор научно-инновационного центра «Искусственный интеллект» Astana IT University Бейбит Абдикенов, член Клуба экспертов при Сенате Жанерке Кочйигит и другие.

В рамках заседания «Ұлттық мүдде» состоялась презентация проектов, разработанных при помощи новых технологий представителями творческих индустрий, в том чис­ле ÓzgeEpic, лингвистами, студентами, искусствоведами, художниками и другими специалистами разных сфер. Среди проектов – веб-портал E-museum с визуальными и интерактивными технологиями, которые позволяют пользователям из любого уголка мира насладиться национальным культурным наследием с помощью 3D-моделей. Также участники заседания ознакомились с проектами для распознавания и анализа рунического письма через оптическое и интеллектуальное распознавание символов, обучения казахскому языку посредством мобильной игры.

#Сенат #заседание #спикер #ИИ

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
Вне зоны доступа
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Национальные ценности в эпоху ИИ
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Качественно новый этап взаимодействия
Статистика – гарант открытости и доверия
Событие, обратившее на себя внимание
Всем домнам дали газ
Заработал кирпичный завод
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Подписаны важные соглашения
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Актера наградили за спасение
Все заявления – в приоритетную повестку
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

Как не утратить нравственные ориентиры под влиянием цифровы…
Интеллектуальную собственность – из тени
В Казахстане создадут цифровую платформу по защите прав инт…
Спикер Сената встретился с главой Офиса программ ОБСЕ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]