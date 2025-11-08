фото пресс-службы Сената Парламента РК

Как не утратить духовные и нравственные ориен­тиры под влиянием цифровых технологий и эффективно использовать потенциал искусственного интеллекта для продвижения национальных ценностей в соответствии с требованиями времени? Об этом шла речь в ходе встречи в Национальном музее представителей интеллигенции и экспертного сообщества.

Приветствуя участников заседания «Ұлттық мүдде», спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев отметил масштабы влияния процессов глобальной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта на все сферы общественной жизни и деятельности: от образа миропорядка и до системы ценностей, мышления и поведения. В этих условиях, как он подчеркнул, важной задачей является определение ценностных ориентиров и путей их адаптации к новым реалиям, а также синхронизации с требованиями времени через новые инструменты. Спикер Сената подчеркнул, что приоритетное внимание идеологической работе в этом направлении уде­ляет в своих выступлениях Глава государства.

– Президент страны

Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поставил конкретную задачу по преобразованию Казахстана в по-настоящему цифровую страну в течение трех лет. Этот процесс придаст новый импульс укреплению национальной идентичности. Надеемся, что в ходе встречи будут всесторонне обсуждены эти направления и вопросы использования цифровых технологий для продвижения национальных ценностей, а также озвучены новые предложения, – сказал в своем выс­туплении Маулен Ашимбаев.

Как отметил спикер палаты, сегодня человечество вступает в новую технологическую эру. Если в прошлом году бизнес инвестировал в сферу искусственного интеллекта более 250 млрд долларов, то показатели этого года выросли в разы. Кроме того, в прошлом году 78% мировых компаний подтвердили, что используют искусственный интеллект. Это также говорит о сверхвысоких темпах развития и внедрения в нашу жизнь искусственного интеллекта. В связи с этим Маулен Ашимбаев отметил, насколько важно разглядеть возможности цифровой эпохи и не воспринимать ее в качестве угрозы, а, наоборот, укрепить национальный и цифровой иммунитет.

– В целом национальные ценности, невзирая на происходящие перемены и смену эпох, должны быть прочным фундаментом и верным ориен­тиром для нас. Вместе с тем особое значение имеют такие общечеловеческие понятия, как честность, трудолюбие и ответственность. Мы должны приложить общие усилия, чтобы транслировать национальные ценности в цифровое пространство. То есть цифровизация – эффективный механизм продвижения национальных ценностей в современном мире. Цифровую эпоху важно рассматривать как возможность, а не как угрозу, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

В ходе экспертного обсуждения на диалоговой площадке «Ұлттық мүдде» с докладами наряду с сенаторами также выс­тупили директор Национального музея Берик Абдыгалиулы, председатель правления Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, заслуженный деятель Казахстана Баянгали Алимжанов, ректор Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова Арман Жудебаев, художественный руководитель театра «Жастар» Нурканат Жакыпбай, CEO CodiPlay Данабек Калиаждаров, заведующая отделом КИСИ при Президенте РК Салтанат Ермаханова, художник Сырлыбек Бекботаев, директор научно-инновационного центра «Искусственный интеллект» Astana IT University Бейбит Абдикенов, член Клуба экспертов при Сенате Жанерке Кочйигит и другие.

В рамках заседания «Ұлттық мүдде» состоялась презентация проектов, разработанных при помощи новых технологий представителями творческих индустрий, в том чис­ле ÓzgeEpic, лингвистами, студентами, искусствоведами, художниками и другими специалистами разных сфер. Среди проектов – веб-портал E-museum с визуальными и интерактивными технологиями, которые позволяют пользователям из любого уголка мира насладиться национальным культурным наследием с помощью 3D-моделей. Также участники заседания ознакомились с проектами для распознавания и анализа рунического письма через оптическое и интеллектуальное распознавание символов, обучения казахскому языку посредством мобильной игры.