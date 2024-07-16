Национальный интеллектуальный курс «Кемел жігіт – Күйеу бала» открыли в Астане

На теоретических и практических занятиях дети будут изучать народные традиции и национальную культуру, сообщает Кazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В мероприятии участвуют 60 детей.

Теоретические занятия охватывают направления «Казахская история и традиции», «Национальное воспитание в пословицах», «Жігіттің үш жұрты».

Практические занятия призваны воспитать в подростках такие традиционные умения, как забой скота, традиционная разделка, засолка и нарезка мяса, традиционное подношение блюд, запрягание лошади, верховая езда, стрельба из лука и многое другое.

Для родителей, приехавших посмотреть выступления своих детей, организуют образовательные лекции и семинары-тренинги по темам «Основы предпринимательства», «Взаимоотношения между детьми-подростками и родителями», добавили в городской администрации.